نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ حساب المواطن لشخصين 1444 وفقًا للتعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر أمر ملكي بتخصيص 20 مليار لكلاً من مستفيدي الضمان ومستفيدي حساب المواطن ومُربي المواشي في السعودية، مما دفع الكثيرين للبحث عن التفاصيل الجديدة التي تخص حساب المواطن ومن أبرزها سؤال كم مبلغ حساب المواطن لشخصين لكي يتعرفون على استحقاقهم وفقًا للتعديلات الجديدة المُعلن عنها من قبل الجهات المسؤولة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل.

كم مبلغ حساب المواطن لشخصين

برنامج حساب المواطن وفقًا للتعديلات الجديدة أعلن عن التفاصيل الخاصة بالمبلغ الاستحقاق لكافة الأفراد على حسب العدد وجاء جدول الاستحقاق الخاص بهم على النحو التالي:

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

الكثير من مستفيدي حساب المواطن يتساءلون عن كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد، ويُمكنهم التعرف على ذلك عبر الآتي:

دعم رب الأسرة وصلت قيمته لـ 720 ريال سعودي.

أما بالنسبة لدعم التابع الذي تجاوز عُمره 18 فقيمة الدعم تصل لـ 350 ريال.

دعم الشخص التابع الأقل من 18 عام دعمه 215 ريال سعودي.

دعم الشخص التابع وأقل من 18 تصل قيمة دعمه لـ 215 ريا

حاسبة حساب المواطن الجديد

يُمكنك التعرف على مقدار المبلغ الخاص بالمستفيد عن طريق الحاسبة التقديرية ومن خلال الآتي:

انتقل إلى رابط الحاسبة التقديرية بشكل مباشر.

النقر على خانة الحاسبة التقديرية.

حدد الشخص المسجل في البرنامج ثم أدخل كافة البيانات المطلوبة.

تحقق من جميع البيانات المدخلة ثم تاكد من اهلية المستخدم والتابعين للاستحقاق.

كيف اغير رقمي في حساب المواطن

لكي تتمكن من تغيير الرقم الخاص بك في حساب المواطن اتبع الآتي:

انتقل إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

بعد ذلك أضغط على النفاذ الوطني ثم أكتب اسم المستخدم في الخانة المخصصة له.

أكتب كلمة المرور ثم سجل دخول لكي تتمكن من تغيير الرقم.

طرق التواصل مع حساب المواطن

لكي تتمكن من التواصل عبر حساب المواطن الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً عبر الرم الخاصة بخدمة العملاء الموحد المجاني وهو 19912،وأيضًا يُمكنك التواصل عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن وهو ca.gov.sa تواصل بعد ذلك عبر خدمة صوتك مسموع على مدار اليوم للحصول على أي استفسار.