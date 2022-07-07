نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق حساب المواطن للمتزوج والأعزب وللنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، تقدم الكثير من المواطنين السعوديين بطلب عبر رابط التقديم لحساب المواطن للحصول على الدعم، ومع ذلك فبالرغم من أن معظم الطلبات قد تستوفي شروط أهلية حساب المواطن، إلا أن الدعم لن ينزل في الحساب إلا لمن يستوفون شروط الاستحقاق لحساب المواطن.

الفرق بين شروط الأهلية وشروط الاستحقاق لحساب المواطن

قبل التقديم يجب أن تعرف الفرق بين شرط الأهلية وشرط الاستحقاق:

شرط الأهلية لحساب المواطن: هو أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة، وفي حالة توافر الشرطين في المواطن يمكن تقديم طلب مع رفع الأوراق المطلوبة.

هو أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة، وفي حالة توافر الشرطين في المواطن يمكن تقديم طلب مع رفع الأوراق المطلوبة. شرط استحقاق حساب المواطن: أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى للدخل المسجل في البرنامج، ويمكن معرفته من خلال حاسبة الدعم المتاحة على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

لاحظ أن قياس الدخل نسبي بمعنى أن مقدار الدخل يتم توزيعه على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم، قبل تحديد الاستحقاق لحساب المواطن.

وتختلف قيمة الاستحقاق في حساب المواطن تبعا لعدد الأفراد المسجلين وأعمارهم.

شروط استحقاق حساب المواطن لرب الأسرة

يجب أن يكون سعوديا ومتزوج.

أن يكون مقيم بالمملكة.

أن يكون دخله متوافق مع حد الاستحقاق الذي حدده البرنامج.

طريقة حساب دعم حساب المواطن لرب الأسرة.

شروط حساب المواطن للفرد

يتم تعريف الفرد بأنه مستقل إذا كان عمره أكبر من 18 عام وأقل من 24 سنة وذلك للذكور والإناث على حد سواء.

يمكن أن يكون أرمل أو مطلق أو غير متزوج، لكنه مقيم بسكن مستقل.

ليس لديه أي تابعين.

شروط استحقاق حساب المواطن للنساء

يمكن لكل من السيدات المتزوجات أو العزباء التقديم كرب أسرة في برنامج حساب المواطن واستحقاق الدعم إذا توفرت فيها الشروط.

شروط حساب المواطن للمتزوجة

أن يكون الزوج غير مؤهل ( مصاب بمرض عقلي أو فاقد للوعي ) أو يكون سجين أو غير ذلك.

إذا كانت الزوجة مهجورة من الزوج وتعول الأبناء.

أن يكن الزوج غير سعودي فيمكن للزوجة التقديم كرب أسرة، ويمكنها إضافة الزوج كتابع.

أن تستوفي السيدة شرط الدخل بالنسبة لأفراد الأسرة الذي حدده البرنامج.

شروط حساب المواطن للنساء المطلقات

أن تكون سعودية الجنسية.

أن تكن حاضنة للأطفال.

أن ترفق عقد إيجار أو ما يثبت إقامتها بسكن مستقل وتكون تلك الأوراق باسم السيدة المتقدمة للحصول على دعم حساب المواطن.

شروط حساب المواطن للعزباء