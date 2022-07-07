نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدوام بعد عيد الاضحى 1443 للقطاع العام والخاص والبنوك وعدد أيام إجازة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة الموارد البشرية قامت بتحديد موعد عودة الدوام بعد عيد الاضحى لكافة الموظفين بعد أن تنتهي إجازاتهم بعيد الأضحى، وهذا سيكون للقطاعات الحكومية والخاصة، علماً بأن تلك الإجازات التي تمنح لهم بشكل رسمي تكن مدفوعة بالأجر لا يتم استقطاع أي مبلغ من رواتب العاملين، ومن خلال هذا المقال نوضح موعد عودة الموظفين بعد عيد الاضحى.

موعد عودة الدوام بعد عيد الاضحى

إن الموظفين يعودوا للدوام بعد انتهاء إجازة العيد التي قد منحت إليهم ويستأنفوا عملهم الأربعاء 13 يوليو 14 من ذي الحجة، وفقاً للمنصوص عليه من اللوائح التنظيمية التي تختص بتحديد إجازات العيد لجميع الموظفين بكل القطاعات الخاصة والعامة.

إجازة عيد الأضحى بالسعودية

إن قانون العمل واللائحة التنفيذية تنص على إعطاء جميع العاملين بالسعودية، إجازة للاحتفال بعيد الأضحى وكافة الإجازات الرسمية الأخرى فهو من الأعياد الهامة للمسلم، ين ويعطى للعاملين إجازة بأجر كامل ليستمتعوا بالعيد مع الأهل والأقارب ويعظمون شعائر الله ولا يمكن لصاحب العمل أن يجعل الموظفين خاضعين للعمل خلال أيام العيد أو بأي إجازة رسمية هذا يحدث فقط إن دعت ضرورة العمل ذلك ويعوض الموظف براتب إضافياً أو حتى إجازة بنفس المدة ومن لم يفعل ذلك من أصحاب العمل يكون متعرضاً للغرامة، والمساءلات القانونية من الجهة المعنية المسؤولة عن هذا الأمر.

عطلة العيد للقطاعات العامة

إن الموظفين بالقطاعات العامة يستمتعوا بإجازة رسمية مدتها تمتد أيام تكن بدايتها الإثنين 5 ذو الحجة أربعة يوليو، وتنتهي الثلاثاء 13 ذو الحجة 12 يوليو، وهي تمنح للموظفين حتى يستمتعوا بهذه الإجازة وسط الأهل يستعدون للعيد.

عطلة العيد للقطاعات الخاصة

إن موظفي القطاعات الخاصة يستفيدوا من هذه الإجازة التي تكون مدفوعة بالأجر مدتها أربعة أيام تبدأ تسعة ذو الحجة 8 يوليو، وتنتهي الثلاثاء 13 ذو الحجة 12 يوليو.

عطلة العيد للبنوك

إن الموظفين الذين يعملون بالقطاعات المصرفية والبنوك يحصلوا على إجازة رسمية قدرها ثمانية أيام بمناسبة إتيان عيد الأضحى تبدأ الإجازة سبعة ذو الحجة الثامن من شهر يوليو وتنتهي الثلاثاء 13 ذو الحجة 12 يونيو.

إجازة العيد كم يوم

لا يمكننا تحديد عدد أيام واحدة للجميع خلال عطلة عيد الأضحى إذ أن القطاعات العامة ستحصل على إجازة من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة حتى 13 ذو الحجة، وبالتالي فإن عدد الأيام هنا حوالي ثمانية أيام قطاعات البنوك والمصارف إجازاتهم من سبعة ذو الحجة حتى 13 ذو الحجة، أي حوالي ستة أيام، وبالنسبة للقطاعات الخاصة فإجازتهم لا تتخطى حد الخمس أيام.