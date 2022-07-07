نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي المطور وشروط الأهلية 1443 وأرقام التواصل للاستفسار وتقديم الشكاوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور الذي يعتبر واحد من أهم برامج الدعم المقدمة إلى الفئات الأكثر احتياجا بالمملكة العربية السعودية، والمواطنين الذين تتوافر بهم الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية يبحثون بشكل متكرر لمعرفة رابط الضمان الاجتماعي المطور وغيرها من التفاصيل.

رابط الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد كان يتم اعتماد الضمان الاجتماعي القديم إلى أن تم الإعلان على قرار لتطوير الضمان واعتماد ضمان اجتماعي جديد، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بالسعودية وبدأ بالفعل تنفيذ الضمان الاجتماعي الجديد منذ 21 تشرين 2021، وينص هذا على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالسعودية من خلال تقديم الدعم المالي لهم، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيًا في خطوات بسيطة ومحددة، والتي تتمثل في الآتي:

في الخطوة الأولى قم بالدخول على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم قم باختيار “تسجيل جديد”.

بعد ذلك قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة ( يجب أن تتأكد من صحة البيانات قبل إضافتها حيث أن إضافة بيانات خاطئة يمكن أن يؤثر في أهلية الضمان).

بعدها سوف يتم إرسال كود تحقق على الهاتف قم بكتابة هذا الكود للتأكيد.

في الخطوة التالية قم برفع الوثائق والمستندات المطلوبة.

بعدها اضغط على إرسال.

أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في النظام: https://t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) November 20, 2021

شروط أهلية الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شروط محددة ليتم الموافقة على أهلية الضمان الاجتماعي، وتم تحديد الهدف من ذلك ضمان أن يتم تقديم الدعم إلى جميع الفئات المستحقة له، وتتمثل شروط الأهلية التي تم الإعلان عنها فيما يلي:

أهم شرط محدد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالكامل في المملكة العربية السعودية.

كما يتطلب الالتزام بمختلف متطلبات الموارد البشرية المعلن عنها في جميع الجوانب.

بالنسبة إلى الدخل بالنسبة إلى عائل الأسرة فلا يجب أن يتجاوز الـ 1100 ريال سعودي، والعائل فلا يجب أن يزيد عن 500 ريال سعودي.

لا يجب أن يكون مقيم في أحد السجون أو دار إيواء تابع للدولة.

أن تكون جميع البيانات التي يتم إضافتها عند التسجيل والمستندات تحتوي على معلومات صحيحة.

أرقام التواصل على الضمان الاجتماعي المطور

عند مواجهة مشكلة أو كنت ترغب الاستفسار على معلومة خاصة بالضمان الاجتماعي المطور، فلقد تم إتاحة أرقام للتواصل مع الضمان الاجتماعي تسهيلًا على المستفيدين من الدعم وتقديم الشكاوى، ويمكن التواصل من خلال الارقام الاتية:

يمكن التواصل عبر رقم خدمة العملاء الخاصة بالضمان الاجتماعي بشكل مجاني وهو: 0112915588.

أو التواصل عبر الرقم المخصص لمؤسسة الضمان الاجتماعي للاستفسار وتقديم الشكاوى وهو: 8001222777.

ويمكن التواصل من خلال الرقم المجاني الموحد المعلن عنه تسهيلًا على المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي وهو 19911.

ضمن طرق التواصل المعلن عنها عن طريق البريد الخاص بالضمان الاجتماعي عبر رمز 11157.

إن الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم برامج الدعم في السعودية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا بالمملكة العربية السعودية، ولا يقتصر على هذا فقط بل يتم تقديم العديد من خدمات التدريب للعاطلين عن العمل ليصبحوا مؤهلين على العمل وهذا يحقق الهدف المرجو أن يتم تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر منتجة بالسعودية.