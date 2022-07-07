إمكانية تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية والشروط اللازمة للحصول على الدعم

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن تسجيل جديد حساب المواطن 1443 بعد التعديلات الجديدة، حيث أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قرارات ملكية جديدة، بشأن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، تقتضي تلك القرارات إعادة فتح تسجيل جديد للمواطنين في حساب المواطن، بعد توضيح الحالة الاقتصادية الحالية بالمملكة العربية السعودية، وقد جاء قرار ولي العهد، لتمكين الأسر الفقيرة و الأكثر احتياجا من مواجهة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، و ارتفاع الأسعار، في هذا التقرير نعرض لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

انطلاقا من حرص واهتمام المملكة بشؤون ابنائها، و حماية الأسر المستحقة للدعم، من تداعيات الاوضاع الاقتصادية العالمية وما سببته من ارتفاع الأسعار، تم اتاحة تسجيل جديد حساب المواطن 1443، وقد صدر الأمر الملكي متضمنا ما يلي:

يتم تخصيص مبلغ بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة الأزمة العالمية في ارتفاع الأسعار.

كما يخصص منها مبلغ حوالي 10.4 مليارات، لدعم المستفيدين من الضمان، و برنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية.

بينما المبلغ الباقي، يخصص لتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع التأكد من توافرها.

شروط تسجيل جديد حساب المواطن 1443

تختلف شروط تسجيل جديد حساب المواطن 1443، حسب المتقدم من حيث كونه عائل أم عازب، كذلك حسب المرأة المتقدمة من الأرامل والمطلقات،

بالنسبة لشروط حساب المواطن للعازب والمتزوج:

يمكن التقديم لطلب الدعم للسعوديين الجنسية، والعوائل وكذلك التابعين.

ويشترط برنامج حساب المواطن للشخص العازب، أن يزيد عمره عن 24 عام، ولمن أقل من 24 عام يجب إثبات الاستقلالية وذلك بـ (عقد إيجار، أو فاتورة كهرباء).

يجب ألا يزيد الدخل للشخص العازب عن 6000 ريال سعودي.

أما للمتقدم المتزوج، فيجب تناسب الدخل مع حاسبة الدعم، وهي كالتالي: