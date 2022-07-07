خطوات التسجيل في حساب المواطن لعام 1443 بعد التعديلات الجديدة في الفترة الحالية

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء تعديلات جديدة، بما في ذلك استئناف التسجيل في البرنامج بعد قرار تقديم الدعم المالي للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم أمر الحرمين، وتم تخصيص جزء من هذا المبلغ في شكل تحويلات نقدية مباشرة للتغلب على آثار جميع الزيادات في الأسعار حول العالم ولمساعدة المستفيدين من برنامج حساب المواطن، ومن الممكن الآن بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على تويتر، ولا يحتاج المستفيدون المؤهلون الحاليون إلى زيارة الموقع أو التسجيل في يوليو.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

للتسجيل في البرنامج، ستحتاج إلى إضافتك إلى حساب المواطن وتنفيذ 6 خطوات، وتضمن:

انشاء حساب جديد على حساب المواطن، وعندما ينشئ مقدم الطلب حسابًا إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للبرنامج ويدخل بيانات مثل رقم التعريف ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك.

بعد تلقي رسالة بكلمة مرور مؤقتة لرقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع لإكمال التسجيل.

تغيير كلمة المرور.

إدخال البيانات حيث يقوم مقدم الطلب باستكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات العامة وبيانات العنوان والحساب المصرفي والمُعالين والدخل وبيانات العقارات.

بمجرد اكتمال طلبك، يرجى تحميل أي مستندات مطلوبة.

تأكيد وتأكيد البيانات. بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة، قدم طلب التسجيل.

المستفيدون من حساب المواطن

بموجب برنامج الحساب المدني، يتم استخدام هذا البرنامج من قبل المواطنين السعوديين وحاملي بطاقات التنقل، ويمكن للأشخاص المستقلين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التقدم للبرنامج فقط إذا كانوا يعيشون في مكان إقامة مختلف، هذا وقد تمت الموافقة على تخصيص 20 مليار ريال بناء على ما قدمه ولي العهد. لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار العالمية، بما في ذلك 10 مليارات دولار لمتلقي برامج الضمان الاجتماعي والحساب المدني.

صرف الدفعة 56 من حساب المواطن للمستفيدين

قال ممثل رسمي لبرنامج حساب المواطن إن الدفعة 56 من المستفيدين تم تسجيلها يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، وستشمل المدفوعات دعمًا إضافيًا، وعلى وجه الخصوص، ساهم برنامج حساب المواطن بما مجموعه 120 مليار ريال سعودي من بداية البرنامج إلى الدفعة 55 في يونيو 2022.