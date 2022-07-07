شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1444 وطرق التواصل وفقًا لتحديد لوزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت شروط الضمان الاجتماعي للموظفين نظرًا لرغبتهم في التسجيل، فهو برنامج يُساهم في تقديم يد العون لكافة مواطني المملكة لمواجهة الأحوال الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية لكل أسرة، حيث يتم صرفه شهريًا لكافة الأفراد، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول الضمان المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين 1444

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي:

ضرورة أن يكون الشخص حامل الجنسية أما إذا كانت امرأة غير سعودية ولكن متزوجة من سعودي فيتم تخطي هذا الشرط وأيضًا المرأة المطلقة ولها أبناء أو كانت أرملة.

ينبغي أن يكون الموظف غير مالك لعقارات ذات قيمة.

يجب ان يكون مقيم على أراضي المملكة وألا يكون متواجد في أحد مراكز الأيواء.

يجب ألا يكون مستفيد من أي جهة أخرى أو من أحد برامج الدعم في السعودية.

ضرورة الالتزام بكافة الشروط الخاصة للحصول على الدعم وأيضًا متطلبات البرنامج.

ضرورة أن يكون دخل الموظف أقل من 1100 ريال سعودي.

من هم الفئات المستحقة الضمان للموظفين

وزارة الموارد حددت مجموعة من الفئات التي يُمكنهم الحصول على الدعم من الضمان المطور وهما:

كل موظف غير قادر على العمل أو التأهيل أيضًا.

جميع الموظفين القابلون للتأهيل.

الموظفون من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة.

الموظف الذي لم يتخطى الحد الأدنى للأجور داخل السعودية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظفين

يُمكن لأي موظف في المملكة العربية السعودية التسجيل في الضمان المطور إذا توافرت لديه الشروط السابق ذكرها ومن خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرةً إلى رابط منصة الضمان الاجتماعي.

الضغط على خانة مستخدم جديد ثم أكتب رقم الهوية ورقم الجوال.

أدخل أيضًا تاريخ الميلاد ثم أحتر كلمة المرور الجديدة ثم وافق على الشروط والأحكام.

الضغط أخيرًا على أيقونة التسجيل.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي

يُمكن لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي التواصل عبر الطرق التالية: