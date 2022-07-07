نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي فوري ب20 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم في المقال التالي
تمويل شخصي فوري عن طريق اليسر للتمويل بأقساط شهرية ميسرة لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية تصل إلى 3 سنوات حيث تمكنت الشركة في توفير التمويل الشخصي بموافقة أحكام الدين الإسلامي بدون دفع أجور وكالة عليها كأحد أهم الأنظمة التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث وفرت التمويل الأصغر من 2 ألف ريال حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية لجميع المتقدمين لطلب التمويل بشرط تطابق الشروط الواجبة لها كما يحق لكافة العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل نقدي ميسر بدون موافقة الكفيل بشروط ميسرة من الشركة وبدون رسوم إدارية بفترة سداد مجدولة للجميع بحد أقصى 36 شهر بعد موافقة شركة اليسر للتمويل في السعودية.
مطالب وشروط التمويل الشخصي الأصغر عن طريق اليسر للتمويل
التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر يحتاح الموافقة عليه توفير بعض الشروط والمتطلبات من أجل الحصول على التمويل بدون رسوم إضافية كذلك بدون أجور وكالة لجميع العملاء سواء كان المتقدم لطلب ذلك التمويل سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية لذلك سوف نوضح للجميع في مقاله اليوم جميع الأحكام والشروط الواجبة التي يجب توفيرها قبل التقديم الإلكتروني على هذا التمويل كالتالي:
- يشترط التمويل الأصغر من جميع الفئات المتقدمة أن يكون العميل يبلغ من السن 22 عام على الأقل ويصل إلى 60 عام.
- العاملين في القطاع العسكري يمكنهم التقديم على التمويل الشخصي حتى سن التقاعد العسكري لديهم.
- للحصول على التمويل الشخصي الأصغر لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي في السعودية.
- التمويل متاح لجميع السعوديين والمقيمين بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة.
مميزات برنامج التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر
- تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية ميسرة عبر شركة اليسر لمدة ستة وثلاثون شهر على الأكثر.
- كذلك التمويل الشخصي لجميع العملاء بدون أجور وكالة عن طريق اليسر للتمويل.
- إيضًا التمويل بدون رسوم إضافية عليه بعد موافقة شركة اليسر.
- مطابق الآن التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل مع معايير الشريعة الإسلامية في المملكة.
- التمويل الشخصي الأصغر بدون كفيل للسعوديين حتى الحد الأقصى لمبلغ التمويل وهو 20 ألف ريال.
- كذلك متاح للمقيمين في المملكة أن يحصلون على مبلغ 10 آلاف ريال بدون كفيل غارم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي فوري ب20 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.