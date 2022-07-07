تمويل شخصي فوري ب20 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون موافقة الكفيل وبدون رسوم

تمويل شخصي فوري عن طريق اليسر للتمويل بأقساط شهرية ميسرة لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية تصل إلى 3 سنوات حيث تمكنت الشركة في توفير التمويل الشخصي بموافقة أحكام الدين الإسلامي بدون دفع أجور وكالة عليها كأحد أهم الأنظمة التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث وفرت التمويل الأصغر من 2 ألف ريال حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية لجميع المتقدمين لطلب التمويل بشرط تطابق الشروط الواجبة لها كما يحق لكافة العملاء السعوديين والمقيمين الحصول على تمويل نقدي ميسر بدون موافقة الكفيل بشروط ميسرة من الشركة وبدون رسوم إدارية بفترة سداد مجدولة للجميع بحد أقصى 36 شهر بعد موافقة شركة اليسر للتمويل في السعودية.

مطالب وشروط التمويل الشخصي الأصغر عن طريق اليسر للتمويل

التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر يحتاح الموافقة عليه توفير بعض الشروط والمتطلبات من أجل الحصول على التمويل بدون رسوم إضافية كذلك بدون أجور وكالة لجميع العملاء سواء كان المتقدم لطلب ذلك التمويل سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية لذلك سوف نوضح للجميع في مقاله اليوم جميع الأحكام والشروط الواجبة التي يجب توفيرها قبل التقديم الإلكتروني على هذا التمويل كالتالي:

يشترط التمويل الأصغر من جميع الفئات المتقدمة أن يكون العميل يبلغ من السن 22 عام على الأقل ويصل إلى 60 عام.

العاملين في القطاع العسكري يمكنهم التقديم على التمويل الشخصي حتى سن التقاعد العسكري لديهم.

للحصول على التمويل الشخصي الأصغر لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي في السعودية.

التمويل متاح لجميع السعوديين والمقيمين بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة.

مميزات برنامج التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر