نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443 القطاع العام والخاص في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن موعد العودة للدوام بعد انتهاء عطلة العيد لكافة القطاعات يكون مستند على قرار رسمي صادر من وزارة الموارد، وفقاً للمواد المتواجدة باللائحة التنفيذية، وعلى هذا الأساس يحدد التاريخ بالتفصيل ويبحث الكثير مع اقتراب عيد الأضحى عن متى عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443.

متى عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443

إن عودة الدوام بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى سيكون مختلف طبقاً لكل قطاع، فنحن على علم تام بأن الإجازات عادة بالقطاعات العامة الحكومية تكن أكثر من القطاعات الخاصة، عن إجازات البنوك، ولذلك نحن سنقدم لكم بشيء من التفصيل عودة الدوامات حسب كل قطاع وهي كالآتي:

عودة الدوام للقطاع الحكومي

إجازة القطاع الحكومي من المفترض أنها قد بدأت منذ الخامس من شهر ذي الحجة، ويبدأ الدوام لهم بعد انتهاء إجازة العيد 16 ذو الحجة 15 يوليو، وفقاً للإعلان الرسمي الصادر من وزارة الموارد، حيث أن إجازات القطاع العام عادة تكون أكثر من قطاع آخر.

عودة الدوام للقطاع الخاص

وزارة الموارد لم تحدد ميعاد العودة لموظفي القطاعات الخاصة لمزاولة أعمالهم بعد الانتهاء من إجازة العيد، ولكن اللائحة التنفيذية قد وضحت جميع التفاصيل التي ترتبط بالعطلة، ويستأنف الدوام لمؤسسات القطاع الخاص 13 ذو الحجة الذي يوافق وقتها 12 يوليو، وذلك اعتماداً على المواد الخاصة بتلك اللائحة ومن المتوقع أن تمتد الإجازة يومين آخرين، ولكن حتى وقتنا هذا لم يصدر أي قرار رسمياً متعلق بذلك.

عودة دوام البنوك بعد العيد

إن البنك المركزي المسؤول عن التحديد لكافة الإجازات المتعلقة بالبنوك والمصارف وهو وحده القادر على تحديد ميعاد العودة أيضاً للبنوك بعد انتهاء العيد، ومن المفترض بأنه سيتم استقبال العملاء وتستكمل جميع المعاملات بالأوقات الخاصة بالدوام الرسمي ابتداء من 14 ذو الحجة الذي سيكون موافق 13 يوليو.

دوام سوق الأسهم

إن جميع التداولات في سوق الأسهم ستكون متوقفة بإجازة العيد إلى أن تعود مرة أخرى 13 ذو الحجة الثاني عشر من شهر يوليو، وفقاً للتصريحات الرسمية التابعة لمؤسسة التداول تلك المؤسسة التي تقوم مسؤولة عن التوفير لجميع الأوراق المالية، بالإضافة لإدارة الآليات وتداولها، والقيام بنشر المعلومات التي تكون مرتبطة بالمملكة السعودية.