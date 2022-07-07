نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
شروط الضمان الاجتماعي المطور، يرغب الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور من أجل القيام بالتقديم في هذا البرنامج الاجتماعي الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية بهدف تحسين ظروف المعيشة للفئات الأشد إحتياجاً، وتوفير حد أدنى من الدخل للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور سواء من الأسر أو الأفراد يكفل لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم.
الضمان الاجتماعي المطور
ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، حيث قامت خلال الفترة الماضية الوزارة بتحديث البرنامج من أجل إيصال الدعم لمستحقيه، وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي للمستفيدين، ومساعدتهم من خلال البرامج التدريبية في توفير فرص عمل يتمكنون من خلالها الحصول على رواتب جيدة من خلال هذه الوظائف.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد وضعت عدداً من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي كل ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:
- الجنسية السعودية، ويتم استثناء شرط الجنسية من كل من:
- زوجة السعودي ومطلقته أو أرملته ممن يكون لهم أبناء سعوديين، وتقيم المرأة وأبناؤها بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية ومعاها إقامة سارية.
- أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي وتكون إقامتهم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية بجانب توفير إقامة سارية لهم، وإثبات الزواج بمستند رسمي.
- الأشخاص الأيتام وذوي الإعاقة، والأرامل ذوات الأيتام ممن لهم بطاقة تنقل سارية.
- أن لايمتلك المتقدم أي أصول لها قيمة عالية.
- أن لايكون المتقدم مقيماً بأحد الدور أو مراكز الإيواء التي ترعها المملكة.
- الالتزام بإستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بتقديم حدمات الصحة والتعليم للأبناء، مع شرورة الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف التي تضعها الوزارة للأفراد القادرين من أفراد الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.