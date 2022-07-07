شروط الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية

شروط الضمان الاجتماعي المطور، يرغب الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور من أجل القيام بالتقديم في هذا البرنامج الاجتماعي الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية بهدف تحسين ظروف المعيشة للفئات الأشد إحتياجاً، وتوفير حد أدنى من الدخل للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور سواء من الأسر أو الأفراد يكفل لهم حياة كريمة لهم ولأسرهم.

الضمان الاجتماعي المطور

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، حيث قامت خلال الفترة الماضية الوزارة بتحديث البرنامج من أجل إيصال الدعم لمستحقيه، وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المادي للمستفيدين، ومساعدتهم من خلال البرامج التدريبية في توفير فرص عمل يتمكنون من خلالها الحصول على رواتب جيدة من خلال هذه الوظائف.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد وضعت عدداً من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي كل ممن تنطبق عليهم الشروط التالية: