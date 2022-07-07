نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 ألف ريال للسعودي والمقيم تمويل فوري بهامش ربح منافس بدون كفيل وبلا تحويل الراتب في المقال التالي
هناك عرض تمويل شخصي تقدمه شركة البيت الأهلي للتمويل للجميع سواء كان العميل سعودي أو مقيم إقامة كاملة داخل السعودية حيث تقدم الآن الشركة تمويل السلع الإستهلاكية بطريقة مطابقة لجميع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية حيث أمتاز التمويل بتقدم السلع الإستهلاكية بهامش ربح تنافسي بخلاف باقي المنصات والشركات التمويلية المتاحة في المملكة كما أتاحت شركة البيت الأهلي للتمويل التقديم على التمويل الشخصي عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي فوري بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل حتى 5 سنوات لجميع العملاء بموافقة الشركة بإجراءات سهلة وميسرة في المملكة.
أهم الشروط اللازمة للموافقة على التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة
للموافقة الفورية على التمويل الإستهلاكي المرابحة عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة لابد من توفير كافة الضوابط والأحكام المطلوبة ومنها توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك مع توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 21 عام وغيرها من الشروط اللازمة للتمويل كما يلي بالتفصيل:
- يشترط التمويل الشخصي توفير مدة خدمة على رأس العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعامل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي بالسعودية.
- كذلك لابد من توفير مدة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر فأكثر من ذلك للعامل في القطاع الخاص فقط لا غير للموافقة الفورية على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل.
- يتم التقديم على قرض شركة البيت الأهلي للتمويل من عمر 21 عام حتى 65 عام كحد أقصى للعمر عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة.
- الدخل الشهري الثابت المطلوب ربما يساوي خمسة آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي.
أهم ما يميز التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة في المملكة
التمويل الشخصي التابع إلى شركة البيت الأهلي يمتاز بتوفيره بالعديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل بدون ضامن أو بلا كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون تحويل للراتب الشهري وليس ذلك فقط بل يوفر التمويل الإستهلاكي بهامش ربح منافس يخدم العديد من العملاء السعوديين أو لغير السعوديين في أرضي المملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة الخصائص التمويلية المتاحة من خلال البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية كما يلي بكافة الإجراءات الجديدة:
- التمويل الإستهلاكي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين وغير السعوديين داخل السعودية.
- كذلك التمويل عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.
- تمويل شخصي فوري وسريع بدون تحويل الراتب الشهري لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.
- أفضل تمويل ميسر إسلامي متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي بالمملكة.
- كذلك التمويل الشخصي بهامش ربح منافس للعميل المتقدم السعودي الجنسية أو المقيم في المملكة العربية السعودية.
- أمتاز التمويل الإستهلاكي المرابحة عن طريق شركة البيت الأهلي للتمويل داخل أراضي السعودية بتوفير إمكانية السداد المبكر خلال فترة التمويل بعد موافقة الشركة.
- يمتاز التمويل الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي بتوفير التمويل للعاملين في حسابتهم الشخصية داخل المملكة العربية السعودية.
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