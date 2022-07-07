نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd لهذا الشهر متي سيكون هل قبل عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات حول موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السعودية وقد جاءت تلك التساؤلات مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك, وقد انتظر المواطنين السعوديين قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتصريح عن الموعد الحقيقي للنزول عبر موقعها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من الجدير بالذكر إمكانية الاستعلام عن موعد الصرف من خلال المنصة دون الحاجة لانتظار تداول الأخبار باستخدام العضوية وبيانات المستخدم بسهولة.

نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443

ونظراً لتلك التساؤلات العديدة فقد قامت الوزارة بالإعلان عن أن معاش الضمان أصبح متاح للمواطنين السعوديين منذ اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2022, كما أشارت إلى أن المستفيدين من ذلك الضمان يمكنهم التوجه لإتمام عملية الصرف في أي وقت، وبجانب ذلك فقد أشارت الوزارة إلى إنها كانت حريصة كل الحرص على توفير تلك المعاشات في أقرب وقت ممكن وقبل حلول عيد الأضحى المبارك, وذلك لتحسين أحوال المواطنين السعوديين وتخفيف ضغوط المعيشة عليهم.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

توجد عدة شروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطرحها, وهي الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للحصول على الضمان, وهي على النحو الاتي:

الشرط الأول: ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية, ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

الشرط الثاني: ضرورة أن يكون دخل المتقدم أقل من 1100 ريال سعودي, وأن يقل دخل كل فرد من أفراد الأسرة عن 550 ريال سعودي.

الشرط الثالث: يجب ألا يكون المتقدم مقيم في أي مركز من مراكز الإيواء التي تدعمها وترعاها المملكة.

الشرط الرابع: ضرورة ألا يكون المتقدم ذو أصول عريقة, أو يمتلك أي عقارات ذات قيمة.

الشرط الخامس: إذا كانت السيدة المتقدمة للحصول على الضمان غير حاصلة على الجنسية السعودية, فإنها تستحق الحصول عليه في حالة إذا كان أبنائها سعوديين.

الشرط السادس: إذا كانت السيدة المتقدمة للحصول على الضمان متزوجة من زوج غير سعودي, فإنها تستحق الحصول عليه في حالة استيفاء كافة الشروط.

الشرط السابع: إذا كان المتقدمين على المعاش أيتام أو من ذوي الإعاقة فهم يستحقون الحصول عليه, وذلك في حالة امتلاكهم لبطاقات التنقل.