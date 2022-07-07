نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ إعانة مربي المواشي 1443 وفقًا لتحديد وزارة البيئه والمياه والزراعة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص مربي الماشية يتساءلوا عن مقدار مبلغ الدعم، ولقد قامت وزارة البيئة بالإجابة عن التساؤل، حيث أن هناك مبلغاً مخصص للمستفيدين من دعم مربي الماشية، فالحكومة قد خصصت مبلغاً لزيادة المخزونات الاستراتيجية وتأكدت من أنها متوفرة بالسعودية، حتى تضمن الأمن الغذائي للمتواجدين بأراضيها، وهذا إلى جانب عمليات الاستدامة، وهو المقرر من قبل حاكم المملكة الملك سلمان، ومن خلال مقالنا سنجيب عن تساؤل كم مبلغ إعانة مربي المواشي.

كم مبلغ إعانة مربي المواشي

أعلن خادم الحرمين عن تقديم دعم إضافي لمُربي المواشي وقيمته 408 مليون ريال سعودي، أما بالنسبة لمبلغ مربي المواشي غير ثابت ولكن يختلف على حسب ضوابط ومعايير مُعينة من حيث النوع والعدد ولكن لا يتجاوز قيمته عن 6000 ريال سعودي، كما يُمكنك الإطلاع مباشرةً للتعرف على مبلغ الدعم عبر وزارة البيئه والزراعة السعودية:

مربي الماعز يأخذ 8 ريال عن الرأس الواحدة.

الغنم 8 ريال.

الأبقار 60 ريال عن الرأس.

الإبل 40 ريال.

التسجيل بدعم الماشية

بإمكان الأشخاص أن يقوموا بالتسجيل للحصول على دعم المواشي، وإليكم طريقة التسجيل وهي كالتالي:

أولاً تتوجه لخدمة دعم مربي المواشي.

تضغط على اختيار طلب الخدمة.

تختار بعد ذلك مستخدم جديد.

تكتب البيانات عبر الموقع.

توافق على جميع الشروط.

تضغط بعدها على كلمة تسجيل.

تستكمل الخطوات اللازمة للتسجيل.

تحدد برنامج دعم المواشي.

تضغط على اختيار طلب الدعم.

تقم بكتابة رقم الحساب البنكي.

تضغط على خانة إرسال.

توافق على الإقرار.

تضغط بعدها على كلمة إرسال.

الاستعلام عن دعم الماشية

تستطيع أن تستعلم عن الدعم الخاص بمربي الماشية، وهذا يكون عبر الاتباع للخطوات المساعدة في ذلك وهي كالآتي:

عليك أن تنتقل لبرنامج دعم مربي الماشية.

تسجل الدخول لمنصة أنعام.

تكتب اسم المستخدم وتضيف رقم الهوية التابع للشخص المستفيد.

تقوم بكتابة كلمة السر بالشكل الصحيح.

تضغط على خانة دخول.

تتأكد من أن جميع البيانات المدرجة سليمة.

سترى أمامك بعد ذلك نتيجة الاستعلام.

دعم صغار مربى الماشية

إن برنامج دعم الماشية من البرامج التي قد أطلقتها وزارة البيئة والزراعة السعودية للقيام بدعم مربي الماشية، وتقدم لهم دعماً مادياً لتنمية المجال الزراعي وتطويره، وقبل أن يتمكن الشخص من التسجيل أو حتى يطلب هذا الدعم لابد أن يكون متوفر به جميع الشروط المطلوبة للتسجيل بالبرنامج، والحصول على الدعم كاملاً فهو يصرف لهم شهرياً مع ابتداء كل شهر هجري، وميعاد صرف الدعم بهذا الشهر كان في اليوم السادس، وبإمكانك أيضاً أن تتابع جميع الأخبار عبر منصة أنعام