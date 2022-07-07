نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يقفل حساب المواطن باب التسجيل 1444 عقب إعادة فتحه بأمر ملكي بعد انقطاع دام لسنوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأشخاص عن ميعاد انتهاء التسجيل بحساب المواطن، إذ أنه قد أعلن عن فتح باب التسجيل مرة أخرى للبرنامج بعد القرارات الصادرة من خادم الحرمين، والمتعلقة بالتخصيص لمبالغ مالية تدعم الحال الاقتصادية للأشخاص الفقراء والمحتاجين بالمملكة، ولذا هذا المقال سيكون مخصصاً لشرح تفاصيل هذا الأمر وتقديم معلومات عن متى يقفل حساب المواطن باب التسجيل.
متى يقفل حساب المواطن باب التسجيل
حتى وقتنا هذا ليس هناك أي خبر يُؤكد موعد انتهاء التسجيل لحساب المواطن، فلقد تم إعادته حديثاً وبدأ الكثير من الأشخاص التسجيل، والمنصة تستقبل الطلبات وبإمكان الأشخاص الذين يرغبون في تحديث البيانات أن يقومون بذلك خلال هذه الفترة وفقاً للمحدد من الحساب الرسمي التابع للبرنامج، حيث أن التحديث يغلق بمدة أقصاها 90 يوم من الفتح لباب التسجيل.
برنامج حساب المواطن
وزارة الموارد قد قامت بتخصيص هذا البرنامج لكي يدعم الحال الاقتصادية لكافة مواطني المملكة، وهم الأشخاص الأكثر فقراً واحتياجاً، فالبرنامج يقدم لهم دعماً مادياً يعينهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تقع على عاتقهم، ولكن هذا البرنامج يتضمن بعض الشروط التي تكون لازمة حتى يستطيع الشخص أن يصرف هذا الدعم، وصدر مرسوماً بتاريخ 4 يوليو 2022 بإعادة فتح التسجيل بحساب المواطن مرة أخرى، بعد أن كان أغلق منذ مارس 2020.
التسجيل بحساب المواطن
إن كنت تريد التسجيل بحساب المواطن فعليك الالتزام بكافة الخطوات المحددة حتى تستطيع القيام بذلك، وإليكم خطوات التسجيل بحساب المواطن وهي كالآتي:
- أولاً تدخل لموقع حساب المواطن.
- تختار خانة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك تكتب جميع البيانات المطلوبة من رقم الجوال تاريخ الميلاد رمز التحقق وتؤكده.
- تطلع بعدها على الشروط وتضغط فوق كلمة موافق.
- تنقر على خانة التسجيل.
- تستقبل رسالة المرور من خلال الهاتف.
- ترسل إليك رسالة تكون مؤكدة لعملية التسجيل.
- عليك أن تعدل كلمة المرور من خلال الموقع.
- تملأ البيانات التي يتم طلبها بالشكل الدقيق.
- ترفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة.
- تقوم بالتحقق من أن البيانات المدخلة صحيحة.
- تضغط على خانة تأكيد الطلب لكي تتمكن من الحصول على الدعم.
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