نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع بدون كفيل ب100 ألف ريال بالتقسيط بدون تحويل للراتب في المقال التالي
تمويل شخصي سريع هي أحد المزايا التمويلية المقدمة من شركة البيت الأهلي للتمويل عند التقديم على التمويل الشخصي المتاح لكافة العملاء السعوديين وغير السعوديين في أراضي السعودية حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر بدون شرط تحويل الراتب الشهري حيث يعتبر ذلك من أهم المزايا المتوفرة لهم بالشركة كما يتم تقديم التمويل طبقًا لتعليمات اللجنة الشرعية الإسلامية لكي بتوافق مع معايير الدين الإسلامي حيث وفرت الشركة تمويل شخصي بموافقة فورية بدون الحاجة إلى كفيل حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي ذات طابع إسلامي بفترة سداد 60 شهراً لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضيها بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.
الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي
وفرت الشركة الآن تمويل شخصي سريع بإجراءات سهلة لجميع العملاء السعوديين أو غير السعوديين في المملكة حيث يحتاج التمويل شروط ميسرة للجميع من أجل الحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة المتاح الآن من خلال شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح الشروط المطلوبة لكافة الراغبين في طلب هذا التمويل كما يلي:
- يجب توفير مدة خدمة داخل العمل لا تقل عن 6 أشهر للعاملين السعوديين أو المقيمين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يجب توفير الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب الذي يساوي 5000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة بالشركة.
- إيضًا التمويل الإستهلاكي يحتاج توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاع شبة حكومي أو القطاع العام الحكومي بالمملكة.
- يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل يبلغ من السن 21 عام فأكثر من ذلك حتى 65 عام.
كافة مزايا برنامج التمويل الإستهلاكي المرابحة لدى شركة البيت الأهلي
الآن هناك الكثير من المزايا التمويلية المتوفرة خلال شركة البيت الأهلي للتمويل عند طلب التمويل الإستهلاكي المرابحة حيث أمتاز التمويل بأنه بدون أشتراط تحويل الراتب الشهري حتى مبلغ تمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي كذلك يمنح التمويل بهامش ربح تنافسي ولكن بعد تطابق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل لكي يحصل على الموافقة السريعة المطلوبة بجميع المزايا المتاحة كما يلي بالتفصيل:
- في البداية التمويل الشخصي بدون كفيل غارم حاصل على الجنسية السعودية حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي.
- التمويل كذلك متاح لجميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- تمويل بهامش ربح تنافسي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي السعودية.
- أمتاز التمويل الشخصي بالسيولة النقدية بموافقة من الشريعة الإسلامية في أراضي المملكة.
- يمتاز التمويل الإستهلاكي المرابحة بالتقسيط الشهري الميسر لمدة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات.
- أفضل تمويل شخصي سريع بعد تطبيق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل عبر شركة البيت الأهلي.
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