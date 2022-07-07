نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم الدعم الإضافي لحساب المواطن 2022 وفقًا للاوامر الملكية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم إضافة دعماً مالياً لكافة الأشخاص الذين يستفيدوا من حساب المواطن، وذلك بعدما صدر أمراً ملكياً يتضمن تخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر الفقيرة التي تواجه الارتفاع الملحوظ بالأسعار خلال الفترة الأخيرة، وهذا يرجع للتداعيات العالمية والأحداث الكثيرة التي أدت لهذا الارتفاع الكبير، ولذلك فإننا من خلال مقالنا سنجيب عن تساؤل كم مبلغ الدعم الإضافي لحساب المواطن.

كم الدعم الإضافي لحساب المواطن

تم تخصيص حوالي ثمانية مليار ريال لكافة المستفيدين من حساب المواطن للوقوف بجانبهم في بهذه الموجة الخاصة بارتفاع الأسعار، وقد تم تخطيط 10 مليار للمستفيدين من الضمان حتى للتخفيف من الآثار الاقتصادية ومساعدتهم في عيش حياة كريمة، حيث إن برنامج حساب المواطن من البرامج التي تساعد في سد الاحتياجات الخاصة بالأسر الفقيرة داخل السعودية، وهذا الراتب يصرف لهم بشكل شهري طبقاً لمجموعة من الشروط التي تحدد من هم الأحق بصرف هذا الدعم، ولقد وضعت الشروط وزارة الموارد وحددت آلية التسجيل الإلكتروني بالشكل البسيط الذي يساعد في أن يصل الدعم لمستحقيه.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

بعدما تم تخصيص ثمانية مليار لمستفيدي حساب المواطن، فلقد تم تحديد القيمة الخاصة بالدعم للأفراد وهي كالآتي:

أولاً الشخص العائل رب الأسرة يأخذ دعماً إضافياً قيمته 720 ريال.

الشخص التابع الذي يزيد عمره عن 18 عام قيمة الدعم له 360 ريال سعودي.

أما التابع الذي يقل عمره عن 18 عام فإن قيمة الدعم 215 ريال.

شروط حساب المواطن

وزارة الموارد قد أكدت على ضرورة الالتزام بكافة الشروط المحددة للحصول على حساب المواطن، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً تقيم بشكل دائم بالمملكة السعودية.

توفر الجنسية السعودية.

البقاء داخل المملكة قبل التقديم لطلب التسجيل بمدة تكثر عن 90 يوم.

أن يتواجد الشخص المستفيد في بيتاً مستقلاً يبعد عن أي مركز إيواء.

يكون السجل الجنائي خالي تماماً من القضايا التي تكون مخلة تستدعي دخوله السجن.

ضرورة التحقق من كافة البيانات التي أدخلت والتأكد من أنها صحيحة.

امتلاك المستفيد بطاقة تنقل تكن خاصة به.

قرارات الدعم الجديدة

إن قرارات الأمر الملكي قد تضمنت تخصيص 20 مليون ريال للأشخاص اصحاب الاستحقاق ثمانية مليار لحساب المواطن، ودعم حوالي 408 مليون للمستفيدين من الدعم صغار مربي الماشية