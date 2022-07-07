نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443 وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة التعليم تهتم دائماً بتطوير مخرجات التعليم والعمل على تدريب المعلمين، حتى يتم الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتطوير يكون بحاجة لتدريب بشكل مستمر، وتنظيماً للدورات والندوات المخصصة، ولذلك بدأ المعلمين في التساؤل عن موعد التدريب لهم، وهذا ما سنقوم بتقديمه إليكم عبر مقالنا الذي سيوضح لكم موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443 وأهم التفاصيل التي تكمن حول هذا الأمر.

موعد التدريب الصيفي للمعلمين 1443

إن التدريب الصيفي للمعلمين قامت وزارة التعليم بالإعلان عنه ليكون 27 يوليو الموافق 25 ذو الحجة، فالوزارة عادة تقدم دورات تدريبية تساعد المعلمين في زيادة المهارات وتأهيلهم بشكل مثالي لمواكبة التطورات التي تحدث بالمناهج من بين الحين والآخر، وتساعدهم في استخدام جميع وسائل التكنولوجيا لتعليم الطلاب بشكل سهل وحديث.

شروط التسجيل بالتدريب الصيفي للمعلمين

إن وزارة التعليم قد وضعت بعضاً من الشروط لابد أن تتوفر بالمعلمين الراغبين في التقديم لبرنامج التدريب الصيفي، وإليكم تلك الشروط وفقاً للمحدد وهي كالآتي:

أولاً عدد المتقدمين إلكتروني أو مباشر لا يزيد عن 30 متدرب.

إن كان هناك 50 متدرب أو حتى أكثر يخصص لهم مساعد متدرب.

أيضاً يشترط التوافق للبرنامج المقدم مع المؤهل والتخصص وكافة المهام التي توكل لهم بالعمل.

كل متدرب لابد أن يحصل على 80 بالمائة من ساعات الحضور المحددة للتدريب الصيفي حتى يأخذ شهادة التدريب.

جميع المتقدمين لابد أن يكونوا موظفين بالفعل داخل وزارة التعليم.

التسجيل بمنصة التدريب الصيفي للمعلمين

لكي يستطيع المعلم أن يلتحق بالبرنامج الخاص بالتدريب للمعلمين لابد من المرور بكافة الخطوات المساعدة في التسجيل وهي كالآتي:

أولاً تسجل الدخول للتدريب الصيفي الخاص بالمعلمين.

تضغط على خانة تسجيل الدخول.

تقوم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.

تدون كافة البيانات التي يتم طلبها بالحقول الفارغة.

تقوم بإدخال رمز التحقق.

تزور منصة التدريب عبر نظام نور.

تسجل الاسم الخاص بالدورة التدريبية الراغب في الالتحاق بها.

تقوم بتحديد نوعية البرنامج الصيفي الراغب في التقدم إليه والمتوافق مع المؤهل والتخصص.

تقرأ بعد ذلك مجموعة الشروط والأحكام المضافة وبدقة ثم توافق عليها.

تضغط بعدها على خانة التسجيل وتتأكد من عملية التقديم.

التدريب الصيفي

إن التدريب الصيفي الخاص بالمعلمين من البرامج المطورة التي قد قامت وزارة التعليم السعودية بتقديمها لكافة المعلمين بجميع المدن بالسعودية، وهي تساعد معلمي جميع المراحل من الروضة حتى الثانوي، أما عن الهدف الرئيسي التطوير بالمستوى المهني والأدائي والتحسين من مخرجات التعليم.