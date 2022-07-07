هل زيادة حساب المواطن مستمره 2022 وفقًا لآخر أمر ملكي

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عمر شويل - جدة بعد الإعلان الصادر من حساب المواطن بشأن التعديلات الجديدة على البرنامج والزيادة بدأ جميع المستفيدين في التساؤل، هل أن هذه الزيادة ستكون مؤقتة ومرهونة بالوضع الاقتصادي والتطورات بالمملكة السعودية أم لا، ونحن من خلال هذا المقال سنوضح لكم الإجابة عن ذلك هل زيادة حساب المواطن مستمره أم ستكون مؤقتة.

هل زيادة حساب المواطن مستمره

بحقيقة الأمر الزيادة الخاصة بحساب المواطن وفقاً للتعديلات الجديدة لهذا العام 1444 ستكون مؤقتة وتنتهي مع انتهاء هذا العام المالي 2022، فهي ليست قانون أجرى تعديلات على أساسه بالشكل النهائي، بل أنه صدر بقراراً رسمياً من خادم الحرمين بأن تخصص لهم حوالي ثمانية مليار دعماً إضافياً ينتهي مع انتهاء العام وفقا للشروط المعلنة ووضح القرار الملكي مدة الزيادة للدعم ستكون وفقاً لنوع البرنامج إن كان حساب المواطن أو الضمان، وسر الاختلاف بين الإثنين بأن الدعم الذي يقدم لمستفيدي حساب المواطن ينتهي مع انتهاء السنة المالية، أما الدعم الذي يقدم لمستفيدي الضمان سيكون شهراً واحداً.

شروط حساب المواطن

إن المرسوم الملكي الذي صدر من خادم الحرمين قد أشار أنه أعيد فتح الباب للتسجيل بالبرنامج وفقاً للشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، وإليكم الشروط اللازمة للحصول على دعم حساب المواطن وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المتقدم حتى يحصل على هذا الدعم يحمل الجنسية.

أن يكون الشخص حاملاً بطاقة تنقل.

إقامة المتقدم بشكل دائم بالمملكة ولا يتواجد خارجها أكثر من ثلاث شهور بالعام.

عدم تواجد الشخص بأي دور إيواء أو حتى مؤسسة علاج أو سجن يخضع لإشراف الدولة.

انطباق المعلومات التي قد تم الإفصاح عنها خلال التسجيل مع كافة البيانات بالجهات ذو العلاقة، وهو يعتمد معايير الاستحقاق على الإجمالي الخاص بدخل الأسرة وبعدد أفرادها ولأعمار التابعين إن كانت تزيد عن 18 عام أو حتى تقل عن ذلك.

إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن

إن خادم الحرمين قد أصدر قرارات بتاريخ 4 يوليو لزيادة الدعم الذي يقدم لمواطني المملكة منخفضي الدخل وفقاً لمقترحات من صاحب السمو محمد بن سلمان، بعد أن اطلع على كافة الدراسات المقدمة من المجلس الخاص بالشؤون الاقتصادية، وعلى غرار هذا الأمر تم إقرار زيادة في حساب المواطن وفتح باب التسجيل مرة أخرى.