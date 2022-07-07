نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443 وفقًا لآخر قرارات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خادم الحرمين الملك سلمان بعد المؤتمر الذي عقد بيوم الإثنين قد أعلن عن بعض القرارات والتعديلات الخاصة بحساب المواطن، والذي سيتم صرفه شهرياً أي أنه عاد مرة أخرى بعد أن اغلق باب التسجيل، مما زاد التساؤلات لدى كافة الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنجيب عن تساؤل كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1443

يتساءل الكثيرين من مستفيدي حساب المواطن عن المبلغ لكل فرد وجاء على النحو التالي:

دعم رب الأسرة حيث يبلغ قيمته 720 ريال سعودي.

دعم الشخص التابع ولكنه يتجاوز 18 عام يصل لـ 350 ريال سعودي.

دعم الشخص التابع وأقل من 18 تصل قيمة دعمه لـ 215 ريال.

كم الزياده في حساب المواطن بعد التعديلات

بإمكانك أن تتعرف على الزيادة بحسب المواطن بعد إصدار التعديلات الجديدة وأضيف دعماً قدره حوالي 8 مليار ريال، عبر الاستخدام للحاسبة الآلية التابعة لحساب المواطن واتباع الخطوات التالية:

تدخل لموقع حاسبة حساب المواطن وتختار أحد الأسئلة إن كنت مسجل بالبرنامج.

والسؤال الثاني هل أنت شخص مستقل أو عائل أسرة.

وإن اخترت رب أسرة تضع التابعين الذين أعمارهم 18 عام أو أكثر وتضيفهم لدخل الأسرة الكلي، وأما إن اخترت مستقل فإن البرنامج سيطلب منك المجموعة الخاصة بالدخل فقط، ويتم التأكد من كافة البيانات التي قد أدخلت إلى جانب التابعين.

تضغط على خانة الحاسبة التقديرية.

موعد صرف حساب المواطن

إن موعد الصرف للرواتب الخاصة بحساب المواطن سيكون الأربعاء 6 يوليو سبعة من ذي الحجة، ولقد أعلن حساب المواطن هذا الأمر من خلال صفحته الرسمية بمنصة تويتر بأن الدفعة رقم 56 ستكون بعد مرور أربع وعشرين ساعة أي بالتاريخ المحدد وتخصص الرواتب لجميع المستفيدين حتى تلبي لهم احتياجاتهم الأساسية قبل إتيان عيد الأضحى.

التسجيل بحساب المواطن

إن الموقع الرسمي التابع لحساب المواطن قد أعلن بمنصة تويتر من خلال صفحة الرسمية بأن التسجيل قد عاد حتى يستفيد الأشخاص من هذا الدعم المالي المقدم للفقراء والمحتاجين، ومن خلال الخطوات تستطيع التسجيل بسهولة وهي كالآتي: