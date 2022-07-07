نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن 1443 “حاسبة الاستحقاق التقديرية” خطوات التسجيل عند فقدان أو تغيير رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن 1443 نوضح لكم الطريقة التي يستطيع الأفراد عن طريقها التعرف على القيمة المالية للأفراد المستحقين من المنح المالية داخل السعودية وذلك للأفراد والأسر التي تعاني من الدخل المحدود، وقد تم الإعلان رسميًا عن إمكانية التعرف على القيمة من خلال الحاسبة التقديرية حيث تتباين القيمة المالية من شخص لأخر وذلك حسب عدد من الأمور حددتها الحكومة السعودية مثل مجموع دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة وسنهم، وفيما يلي نعرض طريقة حساب حاسبة المواطن بالتفصيل.

حاسبة حساب المواطن

تتيح الموقع الإلكتروني نظام خاص للتعرف على نسبة احقية المواطن أو عدمه في الحصول على المنح المالية وذلك حتى يتمكن الأفراد داخل السعودية من معرفة حصولهم على المنح المالية أم لا، وذلك من خلال اتباع التالي:

في البداية يتم الذهاب الي رابط الحاسبة التقديرية portal.ca.gov.sa .

. قم بتسجيل الدخول.

ثم ادخال رقم الهوية، وكلمة السر.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الحاسبة.

في النهاية سوف تظهر أمامك النتيجة.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

اعلن الحساب انه في حالة عدم استطاعة التسجيل بسبب عدم تذكر رقم الجوال وضياعه عليهم اتباع التالي:

الذهاب الي الرابط portal.ca.gov.sa .

. ثم الضغط علي أيقونة النفاذ الوطني.

بعد ذلك اتبع الخطوات المطلوبة منك لاستكمال التسجيل.

المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) المستفيدين الذين لا يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن بسبب فقدان أو تغيير رقم الجوال، عليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني، وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/jdjz5Prkjt — حساب المواطن (@citizenaccount) July 6, 2022

فتح التسجيل في حساب المواطن

أصدرت قرار ملكي لإعادة إتاحة التسجيل في حساب المواطن وذلك بع انتظار العديد من الأفراد لإعادة إتاحة التسجيل للحصول على المنحة المالية لحساب المواطن ويتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل من قبل الأفراد الذين قاموا بإدخال بياناتهم على الموقع والتي يتم بحثها والتأكد منها في الوقت القادم حتى يتم الإعلان عن الأفراد المستحقين في نظام حاسبة المواطن.

التسجيل في حساب المواطن تفاصيل الدفعة ٥٦

تم إيداع الدفعة ٥٦ من حساب مواطن الامس الأربعاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٢ أي قبل عيد الأضحى المبارك، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف الدفعة للمستحقين المكتملة اوراقهم، ومستوفين شروط الاستحقاق، وذلك بعد أن تم تطبيق الضوابط الجديدة المعلنة بالأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين، حيث تم صدور الأمور بإعادة فتح باب التسجيل مع تقديم مبلغ إضافي للمستحقين بقيمة ٨ مليار.

وذلك حتى نهاية السنة المالية لهذا العام الجاري ٢٠٢٢، وتم التصريح أن المعاش الإضافي بلغت نسبته ٧٣٪ مقارنة بالسنوات الماضية حتي بلغ الدعم بدفعة شهر يوليو زيادة عن ٣,١ مليار ريال سعودي، ووصلت اعداد المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لهذه الدفعة ١٠,٢ مليون مستحق، وتابعين.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

اما عن التسجيل بالبرنامج فيستطيع المواطنين السعوديين التسجيل فيه من خلال الذهاب الي الرابط الإلكتروني الرسمي ca.gov.sa لحساب المواطن، واتباع الخطوات المطلوبة لإنهاء التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن المتقدمين الذين أكملوا التسجيل قبل يوم ١٦ يوليو، سوف يتم دراسة اهليتهم، والاستحقاق حتي يحصلوا على الدفعة في أغسطس ٢٠٢٢.