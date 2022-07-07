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حاسبة حساب المواطن 1443 “حاسبة الاستحقاق التقديرية” خطوات التسجيل عند فقدان أو تغيير رقم الجوال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن 1443 “حاسبة الاستحقاق التقديرية” خطوات التسجيل عند فقدان أو تغيير رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن 1443 نوضح لكم الطريقة التي يستطيع الأفراد عن طريقها التعرف على القيمة المالية للأفراد المستحقين من المنح المالية داخل السعودية وذلك للأفراد والأسر التي تعاني من الدخل المحدود، وقد تم الإعلان رسميًا عن إمكانية التعرف على القيمة من خلال الحاسبة التقديرية حيث تتباين القيمة المالية من شخص لأخر وذلك حسب عدد من الأمور حددتها الحكومة السعودية مثل مجموع دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة وسنهم، وفيما يلي نعرض طريقة حساب حاسبة المواطن بالتفصيل.

حساب المواطن

حاسبة حساب المواطن

تتيح الموقع الإلكتروني نظام خاص للتعرف على نسبة احقية المواطن أو عدمه في الحصول على المنح المالية وذلك حتى يتمكن الأفراد داخل السعودية من معرفة حصولهم على المنح المالية أم لا، وذلك من خلال اتباع التالي:

  • في البداية يتم الذهاب الي رابط الحاسبة التقديرية portal.ca.gov.sa.
  • قم بتسجيل الدخول.
  • ثم ادخال رقم الهوية، وكلمة السر.
  • بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الحاسبة.
  • في النهاية سوف تظهر أمامك النتيجة.
حاسبة حساب المواطن
حاسبة حساب المواطن

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

اعلن الحساب انه في حالة عدم استطاعة التسجيل بسبب عدم تذكر رقم الجوال وضياعه عليهم اتباع التالي:

  • الذهاب الي الرابط portal.ca.gov.sa.
  • ثم الضغط علي أيقونة النفاذ الوطني.
  • بعد ذلك اتبع الخطوات المطلوبة منك لاستكمال التسجيل.

فتح التسجيل في حساب المواطن

أصدرت قرار ملكي لإعادة إتاحة التسجيل في حساب المواطن وذلك بع انتظار العديد من الأفراد لإعادة إتاحة التسجيل للحصول على المنحة المالية لحساب المواطن ويتم التقديم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل من قبل الأفراد الذين قاموا بإدخال بياناتهم على الموقع والتي يتم بحثها والتأكد منها في الوقت  القادم حتى يتم الإعلان عن الأفراد المستحقين في نظام حاسبة المواطن.

تفاصيل الدفعة 56
تفاصيل الدفعة 56

التسجيل في حساب المواطن تفاصيل الدفعة ٥٦

تم إيداع الدفعة ٥٦ من حساب مواطن الامس الأربعاء الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٢ أي قبل عيد الأضحى المبارك، ومن الجدير بالذكر أنه تم صرف الدفعة للمستحقين المكتملة اوراقهم، ومستوفين شروط الاستحقاق، وذلك بعد أن تم تطبيق الضوابط الجديدة المعلنة بالأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين، حيث تم صدور الأمور بإعادة فتح باب التسجيل مع تقديم مبلغ إضافي للمستحقين بقيمة ٨ مليار.

وذلك حتى نهاية السنة المالية لهذا العام الجاري ٢٠٢٢، وتم التصريح أن المعاش الإضافي بلغت نسبته ٧٣٪ مقارنة بالسنوات الماضية حتي بلغ الدعم بدفعة شهر يوليو زيادة عن ٣,١ مليار ريال سعودي، ووصلت اعداد المستفيدين الذي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق لهذه الدفعة ١٠,٢ مليون مستحق، وتابعين.

اما عن التسجيل بالبرنامج فيستطيع المواطنين السعوديين التسجيل فيه من خلال الذهاب الي الرابط الإلكتروني الرسمي ca.gov.sa لحساب المواطن، واتباع الخطوات المطلوبة لإنهاء التسجيل، ومن الجدير بالذكر أن المتقدمين الذين أكملوا التسجيل قبل يوم ١٦ يوليو، سوف يتم دراسة اهليتهم، والاستحقاق حتي يحصلوا على الدفعة في أغسطس ٢٠٢٢.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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