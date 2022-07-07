نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول حساب المواطن الجديد وكم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وفق التعديلات الجديدة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول حساب المواطن الجديد بعد التعديلات الجديدة 1444، وكم مبلغ حساب المواطن لكل فرد نوضحها عبر موقع ثقفني. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين العالمي تويتر. جدول حساب المواطن الجديد بعد صدور أوامر ملكية بتقديم مبلغ اضافي 8 مليار ريال سعودي للمستفيدين من البرنامَج، سوف نوافيكم عبر السطور التالية بقيمة مبلغ حساب المواطن لكل فرد بالأسرة، كم سنوضح خطوات التسجيل في برنامَج حساب المواطن الجديد.

جدول حساب المواطن الجديد

يتم نشر جدول مَفصِل للضوابط والآليات الجديدة ويوضح الجدول الاستحقاق لمجموعات مختلفة من الأسر.كما يبين الفرق في حد الخصم وحد تلقي الدعم لكل أسرة. كما يمكنك التعرف على اخر أخبار حساب المواطن.

وبين الجدول التالي ان الحد الادني للحصول على استحقاق معاش حساب المواطن 300 ريال سعودي.

شروط استحقاق راتب حساب المواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط للاستحقاق راتب حساب المواطن، بالإضافة إلي شروط حساب المواطن الجديد 1444.

وقد افادت الوزارة أن التسجيل الجديد بالبرنامج يتم بواسطة استيفاء الأفراد شروط التسجيل السابقة، التي كانت علي النحو التالي:

أن يكون المستفيد من البرنامج سعودي الجنسية ويقيم بالمملكة اقامة دائمة.

ومن شروط التسجيل للفرد المستقل ان لايقل العمر عن 18 عام.

يشترط أيضًا أن يكون المستفيد هو مالك مسكن فردي أو شخص ذو دخل محدود.

كما يشترط أيضًا أن يثبت الفرد المستفيد من برنامَج حسابات المستخدمين المستقلة “عقد مثل إيجار / أو إرفاق بَيَانُ الحساب بالكهرباء أو ماء”.

وقد نصت شروط تسجيل حساب المواطن بالسابق. على ألا يكون المستفيد من البرنامَج أعزب أو أرملًا أو مطلقًا وليس له معالون.

كما يجب أن لا يكون المستفيد مسجونًا أو موظفًا في مؤسسة حكومية داخل م.

بالاضافة الي استحقاق راتب معاش حساب المواطن للمواطن الحامل لبطاقة التنقل. والمواطن السعودي، والافراد المستقلون الذين يبلغون من العمر 18 عام بشرط تقديم ما يثبت استقلالهم.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

أوضح جدول حساب المواطن مبلغ الفرد كما كشف المتحدث الرسمي عن البرنامج. أن الحد الادني للتسجيل بالبرنامج هو 300 ريال سعودي، ويكون التسجيل بحد اقصي للراتب 2000 ريال سعودي. وتكون الزيادة بالبرنامج وذلك حتي انتهاء السنة المالية للعام الحالي على النحو التالي:

يتم احتساب المعال بواسطة برنامج حساب المواطن تحت سن 18 عام بمبلغ 208 ريال سعودي. وتجدر الإشارة إلى أن دعم حساب المواطن تم دفعه سابقاً بقيمة 125 ريالاً سعودياً.

رسوم حساب المواطن للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

اذا كان الفرد المستقل يبلغ من العمر 18 عامًا تكون قيمة دعم حساب المواطن 360 ريالًا سعوديًا.

طرق التواصل مع حساب المواطن

يستفبل خدمة العملاء القائمة بالرد على استفسارات المواطنين وتقديم الشكاوى، يومياً من تمام اساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 10 مساءً.