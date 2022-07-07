 كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء والشروط والمستندات المطلوبة

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عمر شويل - جدة كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء داخل أرض خادم الحرمين الشريفين هذا السؤال أصبح متداول بكثرة بعد أن سمحت الحكومة السعودية بحصول المرارة علي رخصة قيادة مثلها مثل الرجل، هذا القرار الذي لقي ترحيب كبير من قبل النساء والفتيات داخل الأراضي السعودية، فيما أعدت الحكومة مجموعة من الشروط الواجب تواجدها في المتقدمين وكذلك المستندات والرسوم التي نوضحها إليكم عبر هذا التقرير فى موقعكم الإلكتروني ثقفني.

كيفية استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء

تتم آلية استخراج رخصة القيادة من خلال عدة خطوات بسيطة كالتالي:



التقدم في مدرسة تعليم القيادة السعودية. تقديم طلب استخراج رخصة قيادة. سداد الرسوم المطلوبة. اجتياز الكشف الطبي من قبل الإدارة العامة للمرور. خوض الاختبار النظري والعملي.

شروط استخراج رخصة قيادة للسيدات

وضعت الحكومة السعودية بعد التعديلات الجديدة الواجب توافرها لكي تتمكن المرأة السعودية في الحصول على رخصة القيادة، جاء من أهم هذه الشروط التالي:

يجب أن لا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، كما متاح استخراج تصريح قيادة مؤقت للفتيات عمر 17 عام وهي حالة استثنائية.

عمر 17 عام وهي حالة استثنائية. ينبغي أن تقبل الفتاة في الكشف الطبي التابع للهيئة.

يجب أن تتجاوز القتلة الساعات المقررة للتدريب.

ينبغي أن تتجاوز الفتاة الاختبارات العملية والنظرية.

يجب تقديم الفتاة جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة القيادة

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.



يجب تقديم عدد 6 صور شخصية مقاس ٤×٦.

تقديم مستندات حضور ساعات التدريب.

سداد الرسوم المطلوبة.

الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة القيادة

أعدت إدارة المرور السعودي رسوم محددة لاستخراج رخصة القيادة والتي تختلف باختلاف المدة الزمنية حيث يتم استخراج رخصة القيادة للمرة الأولى لمدة عام واحد بقيمة 40 ريال سعودي، كما جاءت باقي المدد الزمنية كالتالي:

قيمة تجديد رخصة القيادة لمدة عامين بقيمة 80 ريال سعودي.

لمدة عامين بقيمة 80 ريال سعودي. سعر تجديد رخصة القيادة لمدة 5 سنوات بقيمة 200 ريال سعودي.

لمدة 5 سنوات بقيمة 200 ريال سعودي. في حالة تجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات يتم سداد مبلغ قدرة 400 ريال سعودي.

فيما أكدت إدارة المرور السعودي علي اختلاف خطوات تجديد رخصة القيادة للأجانب عن السعودية، على نفس النهج أعدت إدارة المرور غرامات عدم تجديد رخصة القيادة في موعدها.

أنواع رخص القيادة فى السعودية

حددت المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة باستخراج كل رخصة من الرخص التالية:

رخصة قيادة عامة.

رخص القيادة الخاصة.

رخصة قيادة مؤقت.

رخص قيادة الدراجات النارية المختلفة.

رخصة قيادة مركبات الأشغال العامة.

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