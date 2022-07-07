متى يقفل حساب المواطن باب التسجيلات الجديدة 1443/1444 ؟

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عمر شويل - جدة متى يقفل حساب المواطن التسجيلات الجديدة وما هو آخر موعد لتحديث البيانات للمستفيدين بها ؟ هو السؤال الذي أصبح يشغل المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السُّعُودية سواء من المستفيدين القدامى أو الجدد من هذا البرامج المخصص لتقديم يد العون والدعم المالي للمواطنين؛ لمواجهة غلاء الأسعار في ضوء تلك الأزمة الاقتصادية التي قد سيطرت على العالم بأسره، وفيما يلي سوف عبر ثقفني؛ نتعرف نجيب على سؤال متى يقفل التسجيل في حساب المواطن في ضوء ما هو متاح من معلومات حتى الآن.

هل بيزيدون حساب المواطن ؟

نعم صدر أمر ملكي بذلك؛ ويتم الآن قبول تسجيلات وأعداد جديدة للاستفادة من دفعات حساب المواطن مع إضافة زيادة مالية إلى قيمة الدعم تقدر بنحو 750 ريال لرب الأسرة وزيادة 360 ريال للتابع 18 سنة وأيضًا زيادة 215 ريال للتابع أقل من 18 سنة؛ حيث قد قام الملك سلمان بن عبد العزيز حاكم المملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل للمواطنين المواطنات الذين تنطبق عليهم الشروط في برنامَج حساب المواطن ، ولقد تم أيضًا تخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال جزء منها موجه إلى برامج الدعم المالي مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي ودعم مربي الماشية وجزء مخصص لتوفير مخزون كافي من السلع الغذائية المهمة.

متى يقفل حساب المواطن 1443 / 1444 ؟

في حقيقة الأمر؛ فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية وأيضًا مسؤولي إدارة برنامَج حساب المواطن لم يقم أي منهما بالإعلان عن موعد غلق باب التسجيل الجديد في برنامَج حساب المواطن بعد التعديلات بشكل رسمي.

لكن بوجه عام ؛ في الأغلب ومن المتوقع أن هناك مدة زمنية قدرها 90 يوم متاحة أمام تقديم طلبات التسجيل الجديدة في حساب المواطن وأيضًا هي نفس المهلة المقدمة إلى أصحاب الحساب السابق على برنامَج حساب المواطن من أجل القيام بحديث البيانات وإضافة أي معلومات جديدة خاصة بقيمة الدخل الشهري أو رب الأسرة أو التابعين وهكذا.

حساب المواطن الجديد

سوف يتم تقديم مبلغ مالي إضافي في ضوء تعديلات حساب المواطن الجديد لرب الأسرة وللتابع فوق 18 سنة أو أصغر ، ولقد أشار مصدر مطلع إلى الآن الأفراد المستفيدين من برنامَج حساب المواطن مسبقًا لن يكونوا في حاجة إلى التسجيل في حساب المواطن الجديد مرة أخرى وذلك في حالة صدور الدفعة الخاصة بشهر يوليو رقم 56 لعام 2022م لهم دون مشكلات، لكن على كل مواطن الإسراع في تحديث بيانات حساب المواطن خاصته ؛ لكي لا يتم استبعاده من سجلات المستفيدين من البرنامَج.