توقيت صلاة عيد الاضحى في السعودية 2022 وعدد أيام الإجازات الرسمية للعاملين

توقيت صلاة عيد الاضحى في السعودية ، أيامًا قليلة تفصلنا عن أهم مناسبة إسلامية وثاني الأعياد الإسلامية للمسلمين وهو عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والسعادة، ومعه تزداد عمليات البحث عن أهم السمات المميزة للعيد والتي تبدأ من صلاة عيد الأضحى، حيث تعد الصلاة هي أولى مظاهر الاحتفال بالعيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الاضحى، وتكون في توقيت محدد وأماكن محددة تمتلئ بالبهجة والفرحة لاستقبال العيد، ويأتي العيد الكبير هذا العام السبت العاشر من ذي الحجة التاسع من شهر يوليو 2022، وتختلف محافظات ومدن السعودية في مواعيد الصلاة بين كل محافظة والأخرى.

توقيت صلاة عيد الاضحى في السعودية

أعلنت السعودية مساء يوم الأربعاء الماضي رؤية هلال شهر ذي الحجة، أي أن الخميس كان أول أيام الشهر الكريم، وبذلك تكون يوم وقفة عرفات التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو 2022، وأول أيام عيد الأضحى في السعودية يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وذلك بعد الاطلاع على كافة الأدلة ثبوت الرؤية للهلال، وتوافق العديد من الدول الإسلامية والعربية السعودية في أول أيام عيد الأضحى، على الرغم من أن هناك بعض الدول تخالفها، ونظرًا لأن صلاة عيد الأضحى من أهم مظاهر الاحتفال به فأن الصلاة في العاصمة الرياض هذا العام ستكون في تمام الساعة 5:31 صباح يوم السبت، ولكن في باقي المحافظات والمدن بالسعودية تختلف التوقيتات فتبدأ من 5:14 دقيقة صباحًا، حتى 6:06 دقيقة صباحًا.

وجاءت توقيتات الصلاة في السعودية كالتالي :

صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة، 6:05 صباحًا.

صلاة العيد في مكة المكرمة، 6:04 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في تبوك، 6:04 صباحًا.

صلاة العيد في القطيف، 5:14 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة، 6:06 صباحًا.

صلاة العيد في ينبع، 6:06 صباحًا.

إجازة عيد الأضحى بالسعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص والغير ربحي بأنها تبلغ مدتها أربعة أيام وتبدأ من يوم الجمعة وهو يوم الوقوف بعرفة الثامن من يوليو 2022 والتاسع من ذي الحجة 1443، ومن المعتاد أن تكون الإجازات الرسمية في السعودية 9 أيام للقطاع الحكومي وأربعة أيام للقطاع الخاص والغير ربحي، وأربعة أيام للبنوك باستثناء الفروع التي تتواجد في مكة والمدينة لإمكانية التعامل مع الحجاج.