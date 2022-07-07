نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول واعادة ضبط كلمة المرور NOOR في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول ؛ لقد تم تفعيل نظام نور من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة الخدمات التي تخص الطالب حيث يعتبر نظام نور من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم السُّعُودية كما أنه من الممكن أن يقوم كل من الطالب وولي الأمر بالتسجيل في نظام نور للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من قبل هذا النظام ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتحدث عن نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول 1444

من الممكن أن يقوم ولي أمر الطالب بالتسجيل في نظام نور ويتم ذلك بواسطة بعض الخطوات التي السهلة والميسرة التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الرابط الخاص بـِ نظام نور التعليمي Noor.

ثم بعد ذلك يتم تدوين اسم المستخدم الخاص بولي أمر الطالب.

كما يتم تدوين كلمة المرور الخاصة بحساب نور.

سوف يتم ظهور رمز التحقق من خلال شاشة النظام فيجب تدوينه.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وأخيراً يتم الانتقال المباشر إلى صفحة ولي الأمر.

تسجيل دخول نظام نور عبر النفاذ الوطني

من الممكن أن يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول إلى نظام نور بواسطة النفاذ الوطني وذلك يتم من خلال بعض الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي :

الذهاب إلى المباشر إلى بوابة نظام نور.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

تدوين اسم المستخدم وأيضاً كلمة المرور.

النقر على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم استلام رمز التحقق بواسطة رقم الهاتف.

ثم يتم إعادة تدوين رمز التحقق في المكان المخصص لذلك.

وأخيراً يتم الانتقال إلى الحساب الرسمي والبدء باستخدام الحساب.

نظَام NOOR ولِي الأمر تسجيل جديد

يمكن عبر هذا النظام تسجيل الطلاب الجدد وأيضًا الحصول على نتائج نظام نور لجميع مراحل التعليم الأساسي، ولتسجيل الطلاب الجدد؛ يستطيع ولي الأمر أن يقوم بتسجيل حساب جديد من خلال نظام نور التعليمي وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى المباشر إلى موقع نظام نور.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التسجيل لولي الأمر.

القيام بتدوين كل من رقم السجل المدني واسم المستخدم في الحقل المحدد لهذا.

ثم يتم الضغط على أيقونة التالي.

القيام بتدوين كافة البيانات المطلوبة.

النقر على زر تدقيق.

ارسال كافة البيانات الخاصة بولي الأمر.

النقر على زر الحفظ.

إعادة ضبط كلمة المرور نظام نور ولي الأمر

لقد تم وضع بعض الخطوات حتى يستطيع ولي الأمر ضبط وتعيين كلمة المرور الخاصة بحساب ولي الأمر في نظام نور سواء من خلال التواصل مع الدعم الفني عبر رقم نظام نور الموحد المجاني أو عبر الموقع الرسمي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور التعليمي.

الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

تدوين كل من رقم الهوية ورمز التحقق في الحقل المحدد لذلك.

النقر على أيقونة التالي.

الضغط على رقم الجوال من ضمن الخيارات المتاحة.

تدوين رقم الجوال الخاص بولي الأمر.

ثم يتم النقر على أيقونة إرسال.

بعد ذلك يتم تدوين رمز التحقق.

القيام بالنقر على أيقونة إعادة الإرسال.

تدوين كلمة مرور جديدة وتأكيدا مرة أخرى.

وأخيراً يتم الضغط على زر الحفظ.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول كما تعرفنا على كيفية قيام ولي الأمر بالتسجيل في نظام نور عبر النفاذ الوطني وأيضاً قمنا بتوضيح نظام نور ولي الأمر تسجيل جديد كما أننا قمنا بالتعرف على إعادة ضبط كلمة المرور لاستعادة الدخول إلى حساب المستخدم أيضًا بالتفصيل