رابط تقديم مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443 معونة مالية أو علاجية أو قرض لجميع المواطنين

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لسداد الديون والقروض ، يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للوقوف بجانب الشعب السعودي في مواجهة تحديات الحياة الصعبة، ويعمل على الوقوف بجانب المواطن السعودي الفقير ذات الدخل المحدود لتلبية الحاجات الأساسية في المعيشة، ويتم تقديم هذه المساعدات لتسديد الديون والقروض وتغطية متطلبات الحياة، كما يعتبر الديوان الملكي هو المتحدث الرسمي بإسم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وجميع المؤسسات التابعة له.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لسداد الديون والقروض

هناك بعض الخطوات التى يجب معرفتها عند تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي الديوان الملكي.

إختيار الخدمات الإلكترونية.

النقر على مساعدة مالية.

سيظهر أمامك نموذج طلب المساعدة.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من صحتها.

إضغط على كلمة إرسال.

تنتظر الرد خلال بضعة أيام.

شروط الحصول على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي لسداد الديون والقروض

قام خادم الحرمين الشريفين بوضع شروط الحصول على طلب مساعدة مالية حتى تصل المستحقات والمساعدات المالية إلى مستحقيها، ولا بد من توفر الشروط في المتقدم وإلا سيتم رفض الطلب، وهذه الشروط هى:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة ولن يغادرها لفترة طويلة.

لا بد أن يكون المتقدم مستفيد من مساعدات برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية.

يتم إختيار الأولوية لمن يعانون من بعض الأمراض المزمنة والعاطلين عن العمل وأصحاب الهمم ولا بد من توفر ما يثبت صحة ذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي