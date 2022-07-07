نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن NØW ” تنشيط حساب المواطن 2022-1443 الشروط ورابط التسجيل التي تم التصريح بها من قبل الوزارة لأنشاء حساب المواطن جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر اخبار حساب المواطن الجديد الشروط ورابط التسجيل وكم زيادة حساب المواطن الجديد بعد التعديل يبحث الكثير للتعرف على هل الزيادة في حساب المواطن هي زيادة مؤقتة والتي تخص الأوضاع الاقتصادية وتطوراتها في المملكة العربية السعودية والعالم، أن هي زيادة دائمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على اخر اخبار حساب المواطن الجديد الشروط ورابط التسجيل وكم زيادة حساب المواطن الجديد بعد التعديل.

زيادة حساب المواطن بعد التعديلات الجديدة 1444

قد تم صدور قرار من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذلك يوم الاثنين الموافق 4 تموز من العام 2022 م بزيادة الدعم المقدم للمواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.

حيث انه قد اطلع على الدراسة التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وخطط حماية مواطني المملكة من التأثر بتداعياتها.

تخصيص مبلغ مالي يعادل (20) مليار ريالًا سعوديًا لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، ويتم توزيعها على المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن .

زيادة حساب المواطن الجديدة 1444

تعتب الزيادة هي زيادة مؤقتة تنتهي مع نهاية العام المالي الحالي 2022 م، وليست قانونًا جرى وفقه تعديل أساس مبلغ حساب المواطن بشكل نهائي.

تخصيص مبلغ (8) مليارات ريالًا سعوديًا كدعم إضافي للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن وذلك حتى نهاية العام.

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حساب المواطن 1444

بلغت مدة زيادة حساب المواطن 1444 بحسب التعديلات الجديدة (6) أشهر، والتي يتم الحصول عليها وفقا لإيداع مبالغ مالية في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن بحسب مبلغ حساب المواطن.

كما أن مدة زيادة الدعم المقدم في الضمان الاجتماعي بعد التعديلات الجديدة شهرًا واحدًا فقط حيث تم تخصيص مبلغ (2) مليار ريالًا سعوديًا.

مبلغ حساب المواطن الجديدة 1444

حيث تصل قيمة الدعم المقدم لرب الأسرة من برنامج حساب المواطن 720 ريالًا سعوديًا.

قيمة الدعم المقدم للتابع في الأسرة بعمر أقل من 18 عامًا من برنامج حساب المواطن بعد التعديل 206 ريالًا سعوديًا.

أن قيمة الدعم المقدم للتابع في الأسرة بعمر أكثر من 18 عامًا من برنامج حساب المواطن 360 ريالًا سعوديًا.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن الجديدة 1444

هناك عدد من الشروط التي تم التصريح بها من قبل الوزارة وذلك حتى يتم التسجيل في حساب المواطن ومنها.