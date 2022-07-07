نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 دفعة يوليو بالميلادي للمستفيدين والمستحقين في المقال التالي
موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 1443 وخطوات الاستعلام ، تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تعمل على مساعدة جميع مواطني المملكة في مختلف أعمارهم، حيث راعت ولا نسيت الآباء والشيوخ الذين تخطوا أعمارهم سن الستين، ونحن نعرف جيداً أن بعد هذا السن لا يقدر الرجل على العمل، بسبب كبر سنه وعدم القدرة على تحمل مشاق العمل أو التنقل للذهاب إلى العمل بشكل يومي، ولهذه الأسباب قدمت لهم المملكة معاش شهري خاص للمتقاعدين فقط لعام 1443، ومن ذلك الحين وظهور هذا الإعلان على الصفحة الخاصة بهم، وبدأ معظم الناس بالبحث للوصول إلي طريقة الحصول وتسجيل الخطوات المطلوبة منهم، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا وتابعونا.
موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 1443 وخطوات الاستعلام
بعد بلوغ الرجل سن الستين، يصبح الشخص بلا عمل ولا يعرف ما يفعل ومن أين ينفق على نفسه وعلى زوجته، ولهذا السبب مما جعل المؤسسة الخاصة بالتقاعد في المملكة العربية السعودية أن تصدر قرار خاص لهم ومنحهم مرتب شهري، يحق لهم صرفه في الموعد الذي حددته المؤسسة لهذا الشهر الجديد هو الموافق 25 يوليو الحالي بالتقويم الميلادي، وقد أكدت المؤسسة على جميع المتقاعدين الالتزام بموعد الصرف، مع العلم أن المتقاعدين من القطاع المدني والقطاع العسكري هم فقط المستحقين لصرف هذا المعاش.
طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين
تريد المؤسسة أن تريح جميع المتقاعدين وتقدم لهم جميع المعلومات التي يرغبون في معرفتها على الصفحة الرسمية لها، وبمجرد النقر على زر صرف المعاش سوف يظهر أمامك جميع المعلومات التي تريدها، دون أن تذهب بنفسك إلى المؤسسة، والآن سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن هذا المعاش:
- يجب الدخول على الصفحة الخاصة على موقع المؤسسة الخاص بالمعاشات.
- يجب كتابة جميع البيانات الواجب كتابتها في الأماكن المخصصة لها.
- يجب كتابة الرقم السري لكل مواطن.
- يجب مراجعة جميع البيانات قبل الضغط على زر إرسال.
- يجب النقر على زر الدخول على الخدمات الإلكترونية.
- قم بالنقر على زر تعريف الراتب.
- بعد أقل من دقيقة سوف تظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 دفعة يوليو بالميلادي للمستفيدين والمستحقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.