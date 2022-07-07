طاقات تسجيل دخول نفاذ الوطني الموحد أفراد وما هو اختبار مقياس الميول المهنية؟

طاقات البوابة الوطنية للعمل في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتوفير خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية للخريجين والباحثين عن عمل بالمملكة، وذلك للعمل على زيادة استقرار وتطوير أبناء وبنات الوطن وزيادة تواجدهم وفاعليتهم في سوق العمل السعودي تماشياُ مع تحقيق رؤية المملكة 2030، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة البحث عن عمل من خلال التسجيل في برنامج طاقات، ومن خلال هذا المقال سوف نعمل جاهدين على شرح خطوات التسجيل في طاقات الأفراد عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

طاقات تسجيل دخول نفاذ الوطني الموحد كأفراد

هنا يجب أولاً توضيح ما هو النفاذ الوطني الموحد؛ وهي منصة وطنية مقدمة من مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي لتوحيد النفاذ للمنصات الإلكترونية، لذلك يجب على كل مواطن سعودي الحصول على حساب خاص في هذه المنصة والتي تعتبر بمثابة هوية رقمية موحدة.

ومن المؤكد أن طاقات بوابة العمل الوطنية تهدف إلى خدمة الشركات والمنشآت أيضاً ولكننا من خلال هذا المقال نستهدف شرح طريقة تسجيل ودخول النفاذ الوطني طاقات السعودية الموحد الوطني كأفراد لكل من يرغب في البحث عن عمل أو التقديم مباشرة في الفرص المتاحة من خلال البوابة وذلك بالخطوات التالية؛

قم بالتوجه إلى رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات الإلكتروني.

ومن ثمة اختر كلمة تسجيل الدخول.

ليتم نقلك إلى صفحة طاقات تسجيل دخول النفاذ الوطني الرئيسية.

ومن ثمة قم بإكمال المعلومات الشخصية المطلوبة.

ثم قم بتحديث معلومات التواصل والتأكد من صحتها.

وبالتالي يأتي تحديث المعلومات البنكية إن وجدت معلومات جديدة.

ثم قم بإدخال بيانات التعليم والخبرات الوظيفية.

وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة حفظ البيانات بعد التعديل ثم التأكيد عليها.

ثم التوجه إلى تبويب برامجنا واختيار البرنامج المطلوب للعمل من الخيارات.

taqat sa ما هو مقياس ميول القدرات المهنية؟

يعد أحد أهم مراحل التحقق من المهارات المهنية للتوظيف في طاقات تسجيل دخول النفاذ الوطني ويعد بمثابة عملية كتابة ميسرة المستخدم الذاتية.

وهو اختبار مجاني اختياري يتم إلكترونياً من خلال رابط الموقع الخاص بطاقات البوابة الوطنية للعمل في المملكة العربية السعودية، يستغرق مدة زمنية لا تتجاوز 45 دقيقة.

بهدف فهم ومعرفة ميولك وقدراتك المهنية من خلال عدة أسئلة، تهدف إلى تحديد الميول المهنية والأكاديمية والسمات الشخصية.

والتي لا يمكن لأي أحد رؤيتها سواك من خلال إدارة ملفك الشخصي الخاص على البوابة الوطنية للعمل طاقات، بحيث يمكنك إعادة الاختبار مره أخرى متى شئت، وتظهر النتيجة الأخيرة فقط.