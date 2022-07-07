أحصل على 2 مليون فورى بدون ضمانات وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

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أحصل على 2 مليون فورى بدون ضمانات ، برنامج للتمويل الشخصي متاح لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا البرنامج بأقل راتب وبأسهل الشروط ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي يقدمها بنك ساب للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن أن يحصل طالب التمويل علي مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي. تعرف على برنامج التمويل الشخصي من بنك ساب في المملكة بنك ساب واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.

يوفر البنك العديد من الحلول التمويلية التي تلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة.

برنامج التمويل الشخصي واحد من أهم البرامج التمويلية الميسرة المتاحة لدى البنك.

هذا البرنامج التمويلي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

من خلال هذا البرنامج يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.

القرض الشخصي من بنك ساب متاح بهامش ربح منافس.

وفر بنك ساب التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات.

موظفي جميع القطاعات يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون ضمانات ولا كفالات من بنك ساب.

يتيح البنك لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية تناسبه وذلك من خلال مدة سداد تصل إلى 60 شهر.

يوفر بنك ساب في المملكة العربية السعودية موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب.

يتم إعفاء العميل من المديونية وذلك في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل بنك ساب لقطاع الأفراد بدون ضمانات ولا كفالات إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي بالمملكة ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 58 سنة.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري الأساسي لطالب التمويل السعودي أو غير السعودي هو 3000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون ضمانات من بنك ساب.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو شهر واحد.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر. عمر شويل - جدة أحصل على 2 مليون فورى بدون ضمانات وبالتقسيط علي أطول مدة سداد - ثقفني

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