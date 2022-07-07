نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سحرية لتبيض الاسنان في 10 دقايق والتخلص من اصفرارها في المقال التالي

مشكلة إصفرار الأسنان تواجه الكثير من الرجال والنساء وتسبب لهم الكثير من الإحراج والخجل وتمنعهم من الإبتسام بحرية ويتجأ العديد من الأشخاص لجلسات تبيض الأسنان بأشعة الليزر والوسائل الحديثة والحصول على إبتسامة بيضاء وناصعة فيما يفضل البعض الأخر اللجوء إلى الطرق الطبيعية لتبيض الأسنان ولذلك سنقدم لكم أهم الوصفات لتبيض الأسنان بطرق مختلفة وطبيعية وفعالة للتخلص من إصفرار الأسنان. مكونات تحضير وصفة لتبيض الأسنان بإستخدام أقراص الفحم: 3 أقراص من الفحم.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام. طريقة تحضير وصفة لتبيض الأسنان بإستخدام أقراص الفحم: في وعاء صغير نقوم بطحن أقراص الفحم ونضيف عليه الملح وزيت جوز الهند. نمزج المكونات جيدا ثم نغمس فرشاة الأسنان في الوصفة ونغسل الأسنان جيدا لمدة دقائق ثم نقوم بشطف الأسنان جيدا. مكونات تحضير وصفة تبيض الأسنان بإستخدام مسحوق البرتقال: 2 ملعقة كبيرة من مسحوق البرتقال المجفف.

ملعقة صغيرة من معجون الأسنان. طريقة تحضير وصفة تبيض الأسنان بإستخدام مسحوق البرتقال: نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه مسحوق البرتقال المجفف ومعجون الأسنان. ثم نقوم بمزجهم جيدا ونغمس فرشاة الأسنان في الوصفة ونقوم بفرك الأسنان جيدا بالوصفة. مكونات تحضير وصفة تبيض الأسنان بإستخدام حبات الفراولة: حبات من الفراولة المهروسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من معجون أسنان. طريقة تحضير وصفة تبيض الأسنان بإستخدام حبات الفراولة: نقوم بإحضار وعاء صغير نضيف فيه الفراولة المهروسة. ثم نقوم بإضافة البيكنج صودا ونمزجهم جيدا ثم نقوم بغمس فرشاة الأسنان في الوصفة. ثم نقوم بفرك الأسنان جيدا بالوصفة ونتركها قليلا على الأسنان. بعد ذلك نقوم بإحضار فرشاة أسنان نظيف عليها معجون الأسنان. ثم نقوم بغسل الأسنان بالمعجون جيدا للتخلص من بقايا الفراولة والبيكنج صودا. مكونات تحضير وصفة لتبيض الأسنان بإستخدام الكركم: نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة تبيض الأسنان بإستخدام الكركم: في وعاء صغير نضيف الكركم وعصير الليمون ونمزجهم جيدا. ثم نقوم بإحضار فرشة الأسنان ونغمسها في الوصفة ونغسل الأسنان جيدا. نشطف الأسنان جيدا ثم نعيد غسلها بمعجون الأسنان ونغسل الأسنان جيدا. عمر شويل - جدة خلطات سحرية لتبيض الاسنان في 10 دقايق والتخلص من اصفرارها - ثقفني

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