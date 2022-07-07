رابط التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية وشروط الأهلية وفئات المستحقين

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عمر شويل - جدة حساب المواطن يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن معرفة ماهية برنامج حساب المواطن، وما هي فئات المستحقين للدعم، وشوط الأهلية والاستحقاق وغيرها الكثير من الأسئلة التي تطرح نفسها بخصوص هذا الموضوع، وهنا يجب تحديد ما هو حساب المواطن؟ وهو أحد البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى دعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل،من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمستفيدين وهم الفئات الأكثر تعرضاً لأضرار التنمية الاقتصادية المستهدفة والمتلاحقة في ظل تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن خلال هذا المقال نستهدف توضيح جميع التساؤلات التي تتعلق بهذا الموضوع.

ما هي قيمة الدعم في البرنامج والفئات المستحقة :

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية منذ اعتماد إصدار ساعة بدأ فتح باب التسجيل ببرنامج المواطن في شهر ديسمبر 2017 بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، عن تقسيم المستفيدين إلى أربع فئات مستحقة وهي :

الفئات المستحقة لنسبة 100% من الدعم: وهم الذين لا تتجاوز رواتبهم 8699 ريال سعودي. الفئات المستحقة لنسبة 75% من الدعم: وهم اللذين لا تتجاوز رواتبهم 11999 ريال سعودي. الفئات المستحقة لنسبة 50% من الدعم: وهم اللذين لا تتجاوز رواتبهم 15299 ريال سعودي. الفئات المستحقة لنسبة 25% من الدعم: وهم اللذين لا تتجاوز رواتبهم 20159 ريال سعودي.

مع العلم أن إدارة البرنامج كانت حريصة على توفير الوقت والجهد والحيرة على المواطنين لذلك أتاحت خدمة معرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية.

من هم المستفيدين من التسجيل في برنامج حساب المواطن؟

قد أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن تحديد من هم المواطنين اللذين يمكنهم تقديم الطلبات للاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن ومن عمر كم.

العائلات السعودية.

عائلة السعوديه المتزوجة من اجنبي.

زوجة المواطن السعودي الأجنبية.

غير السعوديون الحاملين لبطاقة التنقل في المملكة.

الفرد السعودي الغير متزوج، والذي تجاوز سنه عن 18 عام بشرط أن يكون له سكن مستقل.

إذاً ما هي شروط الأهلية للبرنامج :

كما أعلن برنامج حساب المواطن أنه يجب على المتقدمين للتسجيل في البرنامج التأكد من توافر مجموعة من الشروط والمتطلبات اللازمة لكي تصبح أحد المستفيدين من دعم برنامج المواطن، هذا بعد التأكد بعد الامتثال لشرط فئات الدخل المحددة للمستفيدين وهي كالتالي.

أن يكون المسجل يحمل الجنسية السعودية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة السعوديه والزوج أو الزوجة من حاملي الجنسيات الأخري.

أن يكون المسجل من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون مقيم بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال آخر 12 شهر.

أن لا يكون المستفيد مقيم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع البيانات المثبتة في الجهات الحكومية.

رابط التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

أعلن برنامج حساب المواطن في السعودية عن الخطوات المتبعة للتسجيل في البرنامج برقم الهوية وهي كالتالي.

الدخول إلي رابط الموقع الرسمي في برنامج حساب المواطن. ليتم نقلك إلي صفحة تسجيل الدخول برقم الهوية. ومن ثمة نقوم بإدخال معلومات( رقم الهوية والاسم ورقم الجوال وتاريخ الميلاد). بعد ذلك يتم إرسال كود التأكيد علي الجوال، نقوم بإدخال الرمز. ثم نقوم باختيار اسم المستخدم وكلمة السر والضغط علي تسجيل.

خطوات تقديم اعتراض علي نتائج أهلية حساب المواطن

بحيث يتم إتاحة تقديم الاعتراضات بعد إصدار الدفعة للمستفيدين المكتملة طلباتهم ولكن لم يتم إيداع المبالغ المخصصة لهم، بحيث يتم الإعلان عن موعد تقديم الاعتراضات من خلال الرابط الرسمي لصفحة برنامج المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي للبرنامج والسابق ذكره.

ثم تسجيل الدخول إلي الموقع باستخدام كلمة السر وأسم المستخدم المسجل سابقا.

بعد ذلك إدخال رمز التحقق والضغط علي أيقونة تسجيل الدخول

ثم الضغط علي إدراة حسابي ومعرفة أسباب عدم الأهلية.

ومن ثمة أختيار الدفعة المعترض عليها من تبويب الدفعات المالية.

ثم الضغط علي كلمة أعتراض الموجودة بجوار الدفعة.

بعد ذلك إدخال أسباب الاعتراض والضغط علي إرسال الطلب.

متى موعد إصدار الدفعة الـ 56 لشهر ذو الحجة 1443:

تم الإعلان أمس من خلال صفحة حساب البرنامج الرسمية على موقع تويتر أنه تقرر تحديد اليوم الأربعاء الموافق 7 ذو الحجة 1443 هـ و 6 يوليو 2022 لإداع مبلغ دعم المواطن والزيادات المستحقة.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن:

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي السابق ذكره. ثم التسجيل باستخدام بياناتك الخاصة بالحساب. ومن ثمة يتم عرض صفحة البرنامج أمامك، قم بالضغط علي أيقونة بيانات عامة. وبعد ذلك تظهر البيانات نقوم بعمل التحديثات اللازمة للشخص المستفيد. ومن ثمه مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها. ثم الضغط علي أيقونة حفظ البيانات لإجراء التحديث.

كما أعلن البرنامج أنه في حالات المواطنين من المستفيدين بالدعم ولهم أحقية صرف راتب ذو الحجة 1443 من حساب المواطن ولكن لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى حساباتهم، بسبب فقد كلمة المرور أو تغيير رقم الجوال فعليهم زيارة صفحة الدخول ومن ثم الضغط على أيقونة النفاذ الوطني واستكمال باقي الخطوات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.