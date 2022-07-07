نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “برقم الهوية” التسجيل في حساب المواطن 1443 خطوة بخطوة عبر موقع التسجيل الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 ؟ هو التسؤال الذي يشغل بال آلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد إصدار القرار الملكي الذي يخص التعليمات والارشادات الجديدة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، ويعد برنامج حساب المواطن هو أحد أبرز برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطنين، حيث يساعدهم البرنامج في دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا عن طريق منح مبلغ مالي شهري يساعدهم في تحسين حالتهم المادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وكان قد أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن عن فتح التقديم لحسابات جديدة من أجل الحصول على الدعم، واليكم في تفاصيل التسجيل بالخطوات.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443

بعد أن أعلن حساب المواطن عن طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443، للمواطنين المستحقين في المملكة السعودية ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، من الحاملين للجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل أو للأفراد المستقلين، ويبحث الآلاف منهم عن الخطوات الصحيحة ليتمكنوا من التسجيل ورفع البيانات الخاصة بهم للحصول على الدعم.

تعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443

في ظل الرغبة الملحة لدى الجميع في التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 من أجل التسجيل في البرنامج نوضح لكم الآن الخطوات الآمنة و اللازمة للتسجيل بشكل دقيق وهي كالتالي:

يجب التوجه مباشرة إلى رابط موقع برنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ومن ثم الضغط على ايقونة تسجيل جديد وتسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح والتي تشمل: (الاسم – رقم الجوال ــ رقم الهوية – تاريخ الميلاد ).

بعد النجاح في عمل حساب جديد يقوم المواطن بتسجيل الدخول عن طريق البيانات المرسلة إليه على رقم الجوال المدرج في البيانات.

يجب بتغيير كلمة السر.

بعد ذلك يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (العنوان – الحساب البنكي ــ بيانات الدخل الخاص بالمتقدم – بيانات العقارات التي يمتلكها – بيانات التابعين).

يجب الآن إرفاق جميع المستندات المطلوبة من خلال الضغط على “إدارة المرفقات” والضغط على حفظ.

اتمام الموافقة على صحة البيانات والمستندات التي تمرفعها، ثم اضغط على تأكيد طلب التسجيل.

مُتاح في الوقت الحالي التسجيل في برنامج حساب المواطن بشكل الكتروني من خلال الرابط المُفعل لموقع البرنامج، والذي قد تم طرحة في الآونة الزمنية الاخيرة بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل لإستقبال اسماء جديدة للحصول على الدعم الشهري المقدم من الحكومة السعودية، هذا ويمكنكم التسجيل من خلال الخطوات المذكورة في السطور السابقة.