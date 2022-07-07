تسجيل جديد حساب المواطن 1444 رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

تسجيل جديد حساب المواطن 1444 يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عن رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال ولذلك ننشر لكم في هذا الموضوع بالخطوات طريقة التسجيل بشكل الكتروني، وذلك بعد التعديلات الجديدة في إمكانية التسجيل في حساب المواطن، ويعد برنامج حساب المواطن من اهم البرامج التي توفرها المملكة للمواطنين في الفترة الأخيرة فهناك الالاف من المواطنين يستفيدون من هذا البرنامج بشكل شهري ولذلك نقدم لكم رابط التسجيل في حساب المواطن خطوة بخطوة 1444.

تسجيل جديد حساب المواطن 1444

بكل سهولة يمكن للجميع الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بـ حساب المواطن عبر محركات بحث جوجل والقيام بالخطوات التالية:

الدخول الي البوابة الالكترونية الرسمية الخاصة بالبرنامج.

بعد ذلك قم بالنقر علي خيار تسجيل الدخول المتوفرة في الصفحة الرئيسية.

ثم بكتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهاتف ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

سوف تصلك رسالة علي الجوال بها كلمة مرور للدخول الي حسابك بنجاح.

بعد ذلك يمكنك تغيير كلمة المرور واضافة كلمة جديد.

ثم نقوم بإكمال طلب التسجيل من خلال كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد منها.

قم برفع المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم وبعد ذلك انقر علي ايقونة التسجيل.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

يمكنك أتباع خطوات التسجيل التي قمنا بشرحها في الأعلى وأتباع الخطوات من خلال الجوال أو الحاسوب، ويضع برنامج حساب المواطن بعض الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من التسجيل في حساب المواطن وأهمها هي:

ان يمتلك المتقدم للاستفادة من برنامج حساب المواطن الجنسية السعودية.

ان يكون المتقدم مقيم داخل المملكة السعودية بشكل دائم.

رفع جميع الوثاق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح وصحة البيانات المطلوبة.

تسجيل حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك بخطوات سهلة وسريعة الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية وذلك من خلال الخطوات التالية: