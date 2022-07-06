نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية و المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية لجميع الفئات من المزارعين بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الدعم المقدم من وزارة البيئة والزراعة والمياه في المملكة، والذي يستهدف دعم تلك الفئات، يعتبر برنامج ريف واحدا من البرامج الحكومية التي تخصص لدعم الأسر المنتجة من المزارعين في شتى مناطق المملكة العربية السعودية، من أجل تحسين القطاع الزراعي الريفي، والعمل على زيادة الكفاءة والإنتاجية؛ وكذلك تحسين نمط الحياة، بالإضافة لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين وأسرهم، بما يتناسب مع تعزيز برنامج المملكة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة وفقا لرؤية المملكة 2030، كما يمكن التعرف علي شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف إلكترونيًا في السعودية.

خطوات الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية وأيضا التحقق من أهلية استحقاق نظام ريف من خلال اتباع الخطوات التي جاءت كما يلي:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني للاستعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية. ثم تسجيل الدخول ثم كتابة كلمة المرور. اختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. ثم الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية. كتابة جميع البيانات المطلوبة والتي جاءت كما يلي:تدوين رقم الهوية الوطنية. كتابة تاريخ الميلاد. تدوين كلمة المرور. إدراج رقم الجوّال. كتابة رمز التحقّق. ثم يتم التأكد من جميع بياناتك، ثم الضغط على أيقونة بحث. ستظهر كافّة التفاصيل الخاصة بِدعم ريف، ومعرفة الأحقية في الدعم أم لا. وأيضا معرفة مواعيد صرف الدعم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم ريف

لا بد من توفير عدد من الأوراق والمستندات الشخصية للمزارعين من أجل إرفاقها إلكترونيًا مع طلب الاستحقاق على منصة ريف، وجاءت تلك المستندات كما يلي:

إحضار صورة الوكالة سارية المفعول. ثم تقديم شهادة التوثيق. تنفيذ تصميم للملصق الخاص بالمزرعة ثم يجب أن يوضع عليه الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية ورقم التسجيل. صورة واضحة من رقم الآيبان للحساب المصرفي.

خطوات تغيير الحساب البنكي على بوابة ريف

لتغيير الحساب البنكي للمستفيدين من برنامج دعم ريف، يمكنهم الدخول على الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات، والتي جاءت كما يلي:

الذهاب إلى حسابك في منصة ريف مباشرة. ثم من الصفحة الرئيسية اختر أيقونة “معلومات الطلب”. النقر على أيقونة تعديل. أكتب رقم الآيبان والمكون من 24 رقمًا. ثم النقر على أيقونة حفظ.

هل دعم المواشي يؤثر على الضمان الاجتماعي

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل حساب المستفيدين الرسمي، والذي رد على سؤال المستفيدين وهو” هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي” فإن دعم ريف لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لهم الاستفادة من دعم برنامج ريف دون التخوّف من عدم صرف مستحقات الضمان الاجتماعي، والذي يقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية السعودية كدعم للأسر المتعففة، ويعود السبب في تميكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على دعم ريف إلى رغبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير ودعم صغار مربي الماشية والنهوض بالقطاع الزراعي ككل.