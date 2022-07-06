نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مكرمة الملك سلمان فتح التسجيل في حساب المواطن 1443 برنامج الدعم وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن أعلن برنامج حساب المواطن عبر الموقع الرسمي الخاص به عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة التي تشمل إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، والتي تأتي على خلفية ما أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أوامر ملكية خاصة بالدعم المالي المقدم، حيث حرص خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ كبير لمواجهة تداعيات الارتفاع في الأسعار العالمية، والتي منها المبلغ المالي المخصص لدعم مستفيدي حساب المواطن، وهو ما سوف نشير إليه في السطور القادمة.

بدء التسجيل في حساب المواطن

أعلن البرنامج على حسابه الخاص على تويتر أن التسجيل في حساب المواطن المعلن عنه قد بدأ، وأن المستفيدين المؤهلين حالياً لشهر يوليو ليس عليهم زيارة الموقع الإلكتروني أو التسجيل.

كما أعلن البرنامج عن بداية إيداع الدفعة الـ 56 من المستفيدين والذين اكتملت طلباتهم وذلك يوم الأربعاء 6 من يوليو الجاري، ويشمل المبلغ الذي أعلن عنه الملك سلمان الموجه للدعم الإضافي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن أودع إجمالي يبلغ 120 مليار ريال منذ بداية انطلاقه وحتى الدفعة الـ 55 التي كانت في يونيو الماضي وهذا يعتبر انجاز كبير شهدته المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة من خلال الحكومة.

المستفيدون من برنامج حساب المواطن

تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حسابات المواطنين بموجب إجراءات رقابية معلنة سابقاً ، وتخصيص 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حسابات المواطنين. هذه السنة المالية بموجب تدابير الرقابة المعلنة سابقا.

أعلن برنامج حساب المواطن عن الفئات المستحقة للدعم، والتي منها: أن يكون المستفيد مواطن يحمل الجنسية السعودية. أن يكون المستفيد حامل بطاقات التنقل. أن يبلغ عمر الفرد المستقل المتقدم للتسجيل 18 عاماً أو أكثر، لكن يشترط إقامته في مسكن مستقل.

التسجيل في حساب المواطن

أعلن البرنامج عن خطوات التسجيل الصحيحة التي لابد من القيام بها للتسجيل:

الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وهي:

إنشاء حساب جديد على البوابة الرئيسية السابقة، والذي يتطلب إدخال البيانات التي تشمل (رقم الهوية- رقم الجوال- تاريخ الميلاد).

تسجيل الدخول إلى الموقع لإتمام التسجيل بعد ارسال رساله على رقم الجوال الخاص بك والتي تحتوي كلمة السر المؤقتة.

تغيير كلمة المرور.

إدخال البيانات الخاصة بإجراءات استكمال طلب التسجيل وتقديم (البيانات العامة- بيانات العنوان- الحساب البنكي- بيانات التابعين- بيانات الدخل- بيانات العقار).

رفع الوثائق المطلوبة (إن وجدت) عند إتمام رفع الطلب.

مراجعة البيانات والتأكد منها بعد الإقرار على صحة البيانات، ثم تقديم طلب التسجيل

مكرمة الملك سلمان