الشروط لطلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الخطوات المطلوبة

الشروط لطلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية والخطوات المطلوبة. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. وذلك بسبب وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تهافت الأجانب على السفر إليها. حيث هناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها العديد من الأسباب. ولذلك تضع الحكومة السعودية لهم مجموعة من القوانين التي تنظم الإقامة بداخلها وكذلك تنظم طريقة عيش المقيمين بها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة لكي يتمكن المقيم داخل المملكة العربية السعودية من عمل زيارة عائلية وكذلك أهم الشروط المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا الإقامة الدائمة في السعودية 1443 حسب النظام الجديد وأهم الشروط للحصول عليها.

الشروط لطلب زيارة عائلية للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

يعتبر من أكثر مايشغل بال جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الوافدين الأجانب هو إمكانية إرسال دعوة لزيارة أسرتهم أو أولادهم. ولذلك تقدم لهم الحكومة السعودية هذه الميزة من أجل تسهيل لهم عملية إستقدام عائلتهم عند الحاجة إلى ذلك. ولكي يتمكن هؤلاء المقيمين من تقديم دعوة لزيارة أسرتهم هناك مجموعة من الشروط التي حددتها الحكومة السعودية يجب أن تتوافر بهم. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن تكون صلاحية الإقامة الخاصة بالمقيم سارية

كما يجب أن تكون الإقامة عمل وليست مرافق

يشترط أن تكون الدعوة لأحد أقارب الدرجة الأولى للمقيم

كما يجب أن يقوم المقيم بملئ نموذج الطلب الخاص بالزيارة

وبعدها يجب تصديق الطلب من قبل جهة العمل أو الغرفة التجارية

كما يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كونها صحيحة

كما يشترط أن يقم المقيم بسداد جميع الرسوم المطلوبة لطلب الزيارة.

خطوات تقديم طلب الزيارة