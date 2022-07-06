كيف اعرف رد الديوان الملكي طلب مساعدة ومنحة أرض

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عمر شويل - جدة كيف اعرف رد الديوان الملكي بعد أن تتم كافة الإجراءات المطلوبة من أجل إرسال طلب مساعدات مالية من الديوان الملكي السعودي الذي يعتبر واحد من الجهات المختصة في مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود بعد غلاء الأسعار في المملكة العربية السعودية، وبادر أكثر من مواطن بسؤال هل الديوان الملكي يعطي فلوس وأيضًا ما هي طريقة استعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم الهوية الوطني.

كيف اعرف رد الديوان الملكي

الديوان الملكية هيئة حكومة تتطلع إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم العديد من المساعدات إلى المواطنين، فهناك الكثير لم يتمكنوا من سداد الديوان إلى مستحقيها وبالتالي قد يتعرضون إلى العقوبات القانونية والغرامات وهناك يقومون بإرسال برقية إلى الديوان الملكي من أجل الحصول على المساعدة.

ويسأل الكثير منهم كيف اعرف رد الديوان الملكي على طلبي ويمكن ذلك من خلال العديد من الوسائل من بينها الانتظار حتى تصلك رسالة نصية قصيرة تفيد بقبول طلبك وتوافر كافة الشروط المطلوبة به أم أنه مرفوض مع ذكر الأسباب أيضًا.

استعلام عن معاملة في الديوان الملكي برقم الهوية

خصص الديوان بوابة تواصل من أجل تقديم المساعدات والمعلومات المختلفة عن المساعدات التي يقدمها إلى المستفيدين، ويمكن الاستعلام عن الموافقة عن الطلب من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة تواصل، وذلك من خلال التالي:

الانتقال إلى رابط بوابة تواصل الإلكتروني.

ثم تسجيل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة السر.

يتم الدخول إلى خدمات المواطنين، وإدخال كافة البيانات المطلوبة لمعرفة الرد على الطلب.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

المساعدات المالية لها العديد من الأسباب فعند الاقتراض من البنوك السعودية وعدم القدرة على السداد في المواعيد يمكن اللجوء إلى الديوان الملكي للحصول على إعفاء من سداد القروض لدى البنوك ولدى الشركات أيضًا المتخصصة في تقديم التمويل.

ولا بد من تقديم ما يدعم طلبك مثل تقديم أوراق ثبوتية صادرة من البنك بقيمة المديونية أو قيمة الأقساط المتبقية على المواطن مصدق عليها وصورة من بطاقة الهوية الوطنية للتحقق من بيانات المستفيد.

رقم الديوان الملكي الجديد

يمكن التواصل مع الديوان الملكي لمزيد من المعلومات ومعرفة متى يأتي الرد على الطلب من خلال التواصل على الأرقام المجانية مثل رقم 800400000 وهو من الأرقام الداخلية.