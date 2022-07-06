بأقل راتب تمويلك خلال 3 ساعات بدون ضمانات ولا كفالات وبالتقسيط الميسر

بأقل راتب تمويلك خلال 3 ساعات بدون ضمانات ، تمويل شخصي كاش ونقدى بإجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا التمويل أحد المنتجات التمويلية التي دائماً ما تكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للمواطن السعودي والمواطن الوافد بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة الاستفادة من هذا المنتج.

بأقل راتب تمويلك خلال 3 ساعات بدون ضمانات ولا كفالات

تمويلك نقدى وكاش بدون ضمانات ولا كفالات وبموافقة سريعة وفورية خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية التي يوفرها بنك ساب لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي ، كما يتيح البنك للعميل إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة بالإضافة إلى العديد من خيارات السداد المتاحة لدى بنك ساب والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري.

ما هى المتطلبات الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من بنك ساب ؟

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين. أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من مواطني مجلس التعاون والمقيمين يلزم تقديم صورة من جواز السفر. تقديم صورة من رخصة الإقامة سارية الصلاحية للشخص المتقدم المقيم. يلزم لاستكمال طلب التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد في المملكة تقديم تعريف بالراتب الشهرى لم يمضي على تاريخ إصداره شهر. تقديم خطاب تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب موقع من شخص مفوض.

تعرف على مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة