حساب المواطن تسجيل جديد للمواطنين في المملكة

حساب المواطن تسجيل جديد، مع عودة التسجيل مرة أخري في برنامج حساب المواطن، هناك بحث كبير من جانب عدد هائل من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز علي تعزيز دوره الاجتماعي ومساندة جميع المواطنين في المملكة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الدولي وتأثر العديد من المواطنين بذلك، فقد تم تخصيص مبلغ مالي كدعم إضافي للبرنامج من أجل التسجيل الجديد في حساب المواطن والوقوف بجوار جميع المواطنين ومساعداتهم علي توفير حياة كريمة لهم، ويتم التسجيل في البرنامج عبر خطوات إلكترونية يتم التسجيل بها في البرنامج، وسوف نوفر لكم رابط حساب المواطن تسجيل جديد.

حساب المواطن تسجيل جديد

أكد برنامج حساب المواطن بأنه يستطيع جميع حاملي الجنسية السعودية والمواطنين ممن يحملون بطاقات التنقل، الاستفادة من البرنامج والتقديم في حساب المواطن، وقد تم التوضيح بأنه يحق للفرد المستقل الذي يصل سنه 18 أو أكثر التسجيل في برنامج حساب المواطن بشرط أن تكون إقامته في مسكن منفصل، ويتم التقديم أول مرة في البرنامج بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة البرنامج: حساب المواطن.

يتطلب من المستفيد أن يقوم بالنقر علي (إنشاء حساب جديد).

تطلب المنصة أن يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وإدخال تاريخ الميلاد في المكان المحدد لذلك.

النقر علي تسجيل الدخول للموقع.

سوف يتم إرسال رسالة علي الجوال تكون مزودة بكلمة السر الذي تكون مؤقتة من أجل إتمام التسجيل.

يقوم المستفيد بتعديل كلمة المرور ثم التأكيد والعمل علي مراجعة البيانات بعد أن يتم الإقرار بأن جميع البيانات صحيحة.

النقر علي تقديم طلب التسجيل ثم يتم رفع جميع الوثائق المطلوبة من البرنامج.

النقر علي إكمال الطلب الخاص بالتسجيل وتسجيل البيانات الخاصة بالعنوان والحساب البنكي وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالتابعين وتوضيح الدخل أو أي عقارات يمتلكها المستفيد.

تحديث رقم الجوال في حساب المواطن

يتوفر أن يتم تحديث الجوال الخاص بالمستفيد في برنامج حساب المواطن عن طريق الاتصال على الرقم الموحد الآتي 19912 ثم طلب تحديث رقم الجوال من خدمة عملاء البرنامج، أو أن يتم التعديل بواسطة تطبيق حساب المواطن، حيث يتم تسجيل دخول التطبيق، والضغط على تبويب استعادة كلمة المرور وبعدها يتم تغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد.