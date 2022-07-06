الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بالخطوات وبأكثر من طريقة، هي أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، ونظام الضمان الاجتماعي، هو أحد برامج الموارد البشرية، والذي يستهدف الأسر والأفراد، من الأكثر احتياجًا لتزويدهم بالدعم المالي، وتمكينهم من احتياجاتهم المالية، التي تعينهم على المعيشة دون الاحتياج للحصول على القروض البنكية، إلى جانب دعمهم حتى يتمكنوا من العمل، والانتقال من الحاجة إلى العمل، عقب المرور بعدة مراحل متتالية من التدريب والتأهيل، خاصة وأن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، يدعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بفرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم والتدريبات التي حصلوا عليها، خاصة إذا ما كانت تنطبق عليهم، شروط الضمان الاجتماعي المطور، أثناء التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وبعدها يجب على المستفيد، أن يقوم بعمل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد

تساعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على توفير أدنى حد من احتياجات الأسر المستحقة الرئيسة.

يساعد الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، على حصولهم المال اللازم الذي يعينهم على الحياة، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

على حصولهم المال اللازم الذي يعينهم على الحياة، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل. تطبيق عدة آليات لضمان استمرار صرف راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين، خاصة في حالات الكوارث والأزمات.

بالإضافة إلى وضع شروط الضمان الجديد، لسد احتياجات الأسر والأفراد المستحقين.

ما هو رقم الضمان للمستفيد؟

رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد، هو أحد أهم الأرقام التي يمكن للمستفيد من أبناء المملكة العربية السعودية، استخدامها في الاستعلام على كل ما يتعلق بالخدمات التي يرغب في الاستفادة منها، والمقدمة من جانب الموارد البشرية، وغيرها من الهيئات الحكومية السعودية، هذا بالإضافة إلى أن رقم الضمان الجديد، يمكنك الحصول عليه عقب التسجيل في الضمان الاجتماعي، وهو يساعدك في إجراء الاستعلام بشأن دعم الموارد البشرية برقم الهوية الخاصة بالمستفيد.

طريقة معرفة رقم الضمان الاجتماعي

يجب على أي مستفيد من خدمات الموارد البشرية، ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية Sbis hrsd gov sa، الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي، والذي يتمكن من خلاله، من الحصول على كافة الخدمات المقدمة من الموارد البشرية، وأية أنظمة وبرامج للدعم لأبناء السعودية، وبدونه لن يتمكن المستفيد من الاستعلام عن أية خدمات، أو إتاحة الفرصة له للحصول على إجابة لأي استفسار متعلق به، وهو رقم يتيح للمستفيد من برنامج الدعم، أن يقوم من خلاله بصرف راتب معاش المقطوعة، بالإضافة إلى إجراء تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهوية، وإجراء الاستعلام عن هل تم إيداع الضمان اليوم؟ أم لا في حالة تأخر صرف الراتب.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية

إذا ما كنت تتساءل “كيف اعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي”، يمكنك الاستعلام عن الرقم الخاص بالضمان الاجتماعي، في حال إذا ما كنت قد فقدته، أو تكون قد نسيته، بخطوات بسيطة وإجراء بسيط لعمل الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي برقم الهوية ، أو الرقم الموحد أو الرقم المدني ، لعمل الاستعلام المطلوب بأي رقم منهم. وذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكنك التواصل مع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مركز الاتصال على الرقم: 19911.

وبعد الاتصال بهذا الرقم ، سوف تستمع إلى صوت آلي يبلغك بالخطوة التالية.

وعقب تنفيذ ما يتم تلقينك من خطوات، أدخل رقم الهوية الخاص بك.

ثم استكمل إدخال باقي البيانات المطلوبة.

وبعدها سوف تحصل على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان (أفراد)

إذا أردت الاستعلام الضمان الاجتماعي للأفراد، فسوف تتمكن من إجراء خطوة الاستعلام، باستخدام رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، أو رقم الهوية ، أو برقم السجل المدني الخاص بك، وذلك حتى لا تتعرض كمستفيد للاحتيال أو النصاب، عبر مواقع مجهولة بعيدة عن الروابط الرسمية و الرقم التي أعلنتها الوزارة بالفعل، فإذا أردت الاستعلام عن أهليتك كأحد المستفيدين من الضمان المطور، وأنك قد تم قبولك بالفعل للحصول على راتب الضمان، سواء برقم الهوية أو الرقم المدني و السجل، أو الوسائل الأخرى من خلال خطوات الاستعلام عن أهلية المستفيدين الجدد من الضمان، من خلال الاتصال على الرقم المجاني الموحد ، أو عن طريق الدخول إلى الموقع الموحد الرسمي لتلك الخدمة ، وعمل الإستعلام المطلوب باستخدام رقم الخدمة، أو رقم السجل المدني ، أو برقم الهوية لإجراء هذا الاستعلام. وذلك بالخطوات التالية:

ادخل إلى رابط الضمان الاجتماعي الرسمي الإلكتروني لإجراء الاستعلام المطلوب برقم السجل المدني. وبعد ذلك توجه إلى أيقونة السجل المدني لعمل الاستعلام. ثم ضع رقم السجل الخاص بك كمستفيد. ومنها توجه إلى خانة الاستعلام برقم الضمان، وضع الرقم الخاص بك. وبعدها أدخل رقم “التحقق من الاستخدام البشري”، حتى تتمكن من عمل الاستعلام. ومن ثم قم بالنقر على كلمة “عرض” لإتمام الاستعلام. وبعدها ستظهر أمامك على الشاشة، كافة بيانات طلب الضمان، برقم المعاش الخاص بك كمستفيد.

وكالة الضمان الاجتماعي المطور

تعمل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أو وكالة وزارة الضمان الاجتماعي، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، على توفير معيشة وحياة أكثر رخاء للمواطنين السعوديين، من خلال برامج الدعم المقدمة لهم، بأكثر من شكل وطريقة، على أن تتم تلك البرامج وتنفيذها عن طريق عدد من المبادئ والآليات، المتوفرة على الموقع الرسمي للوكالة. وتتمثل فيما يلي:

دعم وتدريب المؤهلين من المستفيدين، وتوفير فرص العمل لهم.

إلى جانب توفير كافة الأنشطة الإنتاجية للأسر المؤهلة، لضمان مصدر جيد للدخل.

وتقديم الدعم المالي للمستحقين من خلال راتب تقاعدي شهري.

دعم المستحقين للعيش حياة كريمة دون احتياج لغيرهم من الأفراد.

عمل شراكة وتنسيق بين كل من؛ الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والهيئات، لتوظيف المؤهلين من المستحقين لرابت الضمان.

تقديم كل الدعم والفرص للأسر المنتجة، وتسويق منتجاتهم ومشاريعهم وتوصيلها للمستفيدين منها.

دعم المستفيدين من الضمان، من خلال تقديم الأثاث والمفروشات الصحية لهم، وتحسين بيئة المعيشة لهم.

بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات، المقدمة من الوزارة مثل توفير منافذ الاستعلام الموحد، للمستفيدين سواء برقم الهوية، أو رقم السجل، أو رقم الاتصال الموحد. كما يمكنك إجراء الاستعلام عن برامج الدعم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الموحد.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

يمكن لمن يريد الاستعلام عن طلب الضمان برقم الطلب، ولا يرغب في إتمام الاستعلام باستخدام رقم الهوية، من خلال تتبع وضع الطلب المقدم للضمان، من خلال اتباع بضع خطوات بسيطة، يتم الاستعلام من خلالها عن الطلب، وإذا ما تم قبوله وأهليته لصرف راتب معاش الضمان المقطوعة أم لا. وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى رابط الضمان الاجتماعي الرسمي لإجراء الاستعلام., وعقب الوصول إلى صفحة الاستعلام ، قم بإدخال بياناتك مثل؛ رقم السجل و رقم الطلب. وبعد ذلك قم بإدخال رقم الرمز المرئي كما هي أمامك. وعقب ذلك انقر على أيقونة عرض الطلب أو الاستعلام. وبعدها يمكنك الاطلاع على حالة الطلب برقم الطلب الأساسي.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم السجل المدني

في حال رغبتك بمعرفة وضع طلبك، عن طريق الاستعلام برقم السجل المدني بدلا من رقم الهوية الخاص بك، كأحد مستفيدي الضمان 1444، ويمكنك أن تقوم بعمل الاستعلام من خلال الرابط الرسمي، حتى لا تتعرض إلى سرقة بياناتك من خلال الروابط غير الآمنة، المنتشرة عبر مواقع الإنترنت. ويمكنك إتمام هذا الإجراء، والتعرف على أهلية المستفيدين الجدد من الضمان، من خلال الطريقة التالية:

قم بفتح رابط الضمان الاجتماعي الإلكتروني لعمل الاستعلام.

وعقب ذلك أدخل رقم السجل المدني، في الخانة المخصصة لذلك، لإتمام الاستعلام برقم المستفيد.

وبعدها قم بتسجيل “ رقم الضمان الاجتماعي ” الخاص بك.

” الخاص بك. ثم أدخل رقم خانة “التحقق من الاستخدام البشري” كما تظهر أمامك.

ومن ثم اختر الضغط على كلمة “عرض”.

وسوف يظهر أمامك وضع الطلب في منصة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي للمستفيدين

هناك عدد من الطرق، التي يمكنك من خلالها الاطمئنان بشأن حصولك على راتب الضمان، خاصة إذا ما كنت أحد المستفيدين سواء القدامى أو الجدد، وذلك عقب الاستعلام عن أهليتك للحصول على راتب الضمان المقطوعة، سواء أكنت رجلا أم امرأة، من خلال الخطوات البسيطة التالية:

أدخل إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية لإجراء الاستعلام. وبعدها اختر كلمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي. ومنها سوف تظهر أمامك عدة بيانات قم بملئها. وأدخل رقم الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم الحالة المدنية. وعقب ذلك أدخل رقم الرمز المرئي كما هو. وبعدها اضغط على كلمة عرض. وستظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بوضع طلب الضمان الاجتماعي المطور، وقيمة الراتب المستحقة للمستفيد.

المستفيدون من الضمان الاجتماعي

من الأمور العادلة أن تساعد الهيئات والمؤسسات الحكومية، كافة المستحقين لتلك المساعدة، وتساعد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كافة من يستحقون المساعدة، من خلال مجموعة مختلفة من البرامج الداعمة لهم، وأبسطها برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، والذي يستهدف عددًا من الفئات المختلفة من المستفيدين والمستحقين منه. ويمكن إجمال المستفيدين من الضمان الاجتماعي، في الفئات التالية:

كبار السن من أهم وأبرز الفئات المستهدفة، من جانب منصة الدعم، وليس لهم مصدرًا للدخل.

كذلك كافة الأسر التي لا تجد معيلا لها مثل؛ سيدة مطلقة ولديها أبناء وليس لهم من يعولهم، وكذلك أسرة العائل المفقود.

وفي حالة ألا يكون العائل، قادرًا على العمل وتوفير مصدرًا للدخل لأسرته.

وأيضًا إذا ما كان غير قادرًا على العمل، لأي سبب متعلق بالعجز.

إلى جانب السيدة التي لا تجد عائلا لها.

كما يمكن أن يكون اليتيم ومن ولا والدين له، أحد أهم المستفيدين.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

إذا ما كنت أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، أو ترغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي 1444، أو تقديم طلب الضمان الاجتماعي المطور، أو أنك بالفعل أحد المستفيدين من منصة الدعم، ولكنك ترغب في الاستعلام عن أسباب انقطاع راتب الضمان عنك، أو الاستعلام عن أي شيء، هنا يمكنك التواصل مع الموارد البشرية، من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

يمكنك إجراء استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443، التي وفرتها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من حساب قدر الراتب الشهري الذي سوف يحصلون عليه. ويمكنك الاستعلام أو حساب الراتب عبر رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور. وذلك بالخطوات التالية:

مبدئيًا يتم احتساب دخل الأسرة الشهري، لكل أفراد الأسرة جميعا، ثم يقوم المستفيد بقسمة الرقم على 2. وعقب ذلك قم بإضافة الناتج الذي سيظهر معك، على كل ما تنفقه الحكومة للمستفيدين. ثم قارن كل ما حصلت عليه من نتائج، مع أدنى حد شهري للمعاش الذي تحصل عليه. ويجب أن تعلم بأن رقم الحد الأدنى للأسرة هو 1100 ريال سعودي. وأن رقم المبلغ المفترض لكل فرد على حسب عدد الأفراد، هو 500 ريال سعودي لكل فرد. وبعد ذلك يضاف إلى الناتج إجمالي ما تنفقه الحكومة. وبعدها يمكنك الاستعلام عن رقم الحد الأدنى للمعاش، بحيث يكون مماثلا لمعاش الفرد.

العوامل تؤثر في قيمة معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مجموعة من العوامل الفنية، التي يمكنها أن تؤثر في قبول الفرد أو الأسرة، وتأهلهم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، ولهذا السبب يجب على أي مستفيد مراجعة شروط نظام الضمان المطور الجديد. وهنا يمكن القول بأن تلك المعايير والعوامل المؤثرة في قيمة رقم معاش الضمان الاجتماعي الجديد، هي ما يلي: