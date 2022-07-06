نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن وخطوات إرفاق مستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن وخطوات إرفاق مستندات؛ يُعد برنامج حساب المواطن من البرامج التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة السعودية وذلك لأنه يقدم دعم مادي للأسر الأشد احتياجاً للمساعدة، وقد تم إطلاقه في عام 2017 وتوقف التسجيل فيه عام 2020 ثم تم إعادة التسجيل مرة أخرى بأمر ملكي لتسجيل مستفيدين جدد، كما يجب على المستفيدين القدامى تحديث بياناتهم باستمرار التي طرأ عليها أي تغييرات مثل رقم الجوال وبيانات العنوان وغيرها، كما يجب عليهم إرفاق كافة المستندات المطلوبة لإثبات البيانات المسجلة ومن خلال التالي نوضح خطوات تغير رقم الهاتف وكيفية رفع المستندات للموقع.

طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يتم تغير رقم الجوال في حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. النقر على تسجيل دخول برقم الهوية ورقم المرور. ثم تدوين رمز التحقق النقر على دخول. الدخول إلى القائمة الرئيسية واختيار بيانات المستفيد. النقر على تغييرقم الجوال. تدوين رقم الهوية وتاريخ الميلاد. تدوين رقم الجوال في موضعه. كتابة تاريخ انتهاء الهوية. النقر على تغيير.

خطوات إرفاق المستندات في حساب المواطن

أعلن حسابه المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن طريقة إرفاق المستندات في حساب المواطن وذلك عن طريق اتباع التالي :

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. النقر على دخول برقم الهوية وكلمة المرور. الدخول إلى تفاصيل الطلب. ثم النقر على إتمام العملية والضغط على حفظ.

خطوات التسجيل جديد في حساب المواطن

تم الإعلان عن فتح التسجيل جديد في برنامج حساب المواطن مرة أخرى بعد إيقافه لمدة تزيد عن عامين ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط حساب المواطن. النقر على إنشاء حساب جديد. تدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم والعنوان ورقم الجوال ورقم الهوية وغيرها. يتم إرسال كلمة المرور المؤقتة على رقم الجوال. قم بتسجيل الدخول ثم تغيير كلمة المرور المؤقتة. استكمال الطلب وتدوين كافة البيانات. الموافقة على كافة الشروط ثم إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على تقديم الطلب.

وإلى هنا نكون وضحنا في هذا المقال طريقة تغيير رقم الجوال وخطوات رفم المستندات كما قدمنا خطوات التسجيل جديد في حساب المواطن.