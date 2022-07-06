نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 برقم الهوية من موقع وزارة الموراد والتنمية الاجتماعية لصرف الدفعة القادمة في المقال التالي
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. بعد الكشف من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن الدعم المالي المقدم من جانبها لمواطني المملكة الأشد احتياجاً للدعم، زاد البحث بشكل كبير رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور، بعدما أكدت الوزارة أن التقديم من قبل المواطنين يتم عبر استخدام الإنترنت، وقد حرصت الوزارة على تحديث الضمان الاجتماعي على مدار الشهور الماضية لضمان استمرارية وصول الدعم الشهري لمستحقيه. ويبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية كيفية التسجيل في رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور. وسوف نوضح لكم من خلال الفقرات التالية كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443ه.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الان نقمه ونوافيكم به حيث نتابع مع حضراتكم الخطوات الخاصة بالتسجيل التي جاءت امام جميع المواطنين والمواطنيات بهدف الحصول على الضمان الاجتماعي المطور بعد أن تم تجديده من قبل الوزارة، وقد أوضحت الوزارة بشكل علني المبالغ المستحقة لمستفيدي الضمان التي يتم اعمال صرفها فور التسجيل على الحصول على قيمة تلك المستحقات لتاتي الخطوات كما يلي:
- الانتقال إلى رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1443.
- على المواطن القيام بتسجيل الدخول.
- النقر على أيقونة مستخدم جديد.
- تدوين رقم هوية المواطن والبيانات الشخصية الأخرى المطلوبة.
- تعيين كلمة سر قوية وإعادة تأكيدها.
- بعد إرسال كود التحقق إلى الهاتف يتم إعادة كتابة داخل الموقع بشكل صحيح.
- النقر على موافق ثم تسجيل واستكمال باقي الخطوات والدخول إلى البوابة الإلكترونية.
- الضغط على الملف الموحد، استكمال البيانات المطلوبة.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بالمواطن يتم النقر على البرنامج المتاح.
قيمة الضمان الاجتماعي المطور الجديد
- فرد واحد يحصل على 1000 ريال سعودي بشكل شهري أو 12000 ريال سعودي بشكل سنوي.
- أسرة الفردين تحصل في الشهر 1285 ريال سعودي وفي السنة 15420 ريال سعودي.
- أسرة الثلاث الأفراد تحصل في الشهر 1570 ريال سعودي وفي السنة تحصل على 18840 ريال سعودي.
- أسرة الأربعة أفراد تحصل في الشهر على 1855 ريال سعودي وتحصل في السنة على 22260 ريال سعودي.
- أسرة الخمس الأفراد تحصل في الشهر على 2140 ريال سعودي وتحصل في السنة على 25680 ريال سعودي.
- أسرة الستة أفراد تحصل في الشهر على 2420 ريال سعودي وفي السنة 29040 ريال سعودي.
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