نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رسوم المرافقين كيفية سداد الرسوم عبر الصراف الآلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رسوم المرافقين هي من الأمور الشائعة بين المقيمين حيث يوجد العديد من الوافدين في المملكة العربية السعودية، وحرصا على لم شمل هذه الأسر، سمحت المملكة باستقدام أسر هؤلاء الوافدين حتى لا يظل كل منهم في دولة بمفرده، وحرصا على حقوق الدولة أيضا، قامت الحكومة بفرض ما يسمى رسوم المرافقين أو التابعين عن كل فرد من أفراد أسرة الوافدين البالغ من العمر 18 عام أو أكثر، وتختلف رسوم الوافدين من عام لآخر، حيث تقوم الحكومة بالإعلان عنها عند التحديث الجديد، ففي عام 2017 بلغت رسوم المرافق الواحد 100 ريال سعودي، بينما تم رفع هذه القيمة بعد ذلك لتصبح 200 ريال سعودي، ويمكن للوافدين الاستعلام عن هذه الرسوم إلكترونيا، و سنتعرف على كيفية الاستعلام فيما يلي.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين

قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين عبر خدمة حاسبة رسوم المرافقين، ويمكن الاستعلام عن ذلك كالتالي:

زيارة موقع حاسبة رسوم المرافقين.

كتابة رقم الإقامة الخاصة بالوافد.

كتابة عدد التابعين أو المرافقين للوافد.

اختيار غرض الاحتساب سواء كان من أجل التجديد أو من أجل الخروج النهائي أو الخروج والعودة.

الفئات والجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين

توجد بعض الفئات التي يتم استثناؤها من سداد رسوم المرافقين، وهم: النساء من العمالة المنزلية، الأرامل، الإناث غير المتزوجات، الذكور الذين لم يبلغوا 18 عام، القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، الزوجة الأولى للمقيمين في المملكة، أما الجنسيات المعفاة من سداد رسوم المرافقين فهم الحاملين للجنسية التركستانية، وبلوشي، و الفلسطينيون الحاصلين على توثيق من جمهورية مصر العربية، و القادمين من ميانمار.

كيفية سداد رسوم المرافقين عبر الصراف الآلي

يمكن سداد الرسوم الخاصة بالمرافقين عن طريق ماكينة الصراف الآلي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أحد ماكينات الصرف الآلي، اختيار قائمة خدمات.

الضغط على خيار المدفوعات الحكومية، ومنها نختار خدمات المقيمين.

قم بالضغط على دفع ثم دفع رسوم المرافقين، وقم بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

قم باستكمال عملية الدفع عن طريق سداد المبلغ المطلوب.

بهذه الخطوات البسيطة، تكون قد تمكنت بالفعل من سداد رسوم المرافقين.