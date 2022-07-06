التسجيل في الدعم السكني 1443 للمواطنين السعوديين توافر عدد من الوحدات السكنية

أحصل على الدعم السكني بشروط سهلة وميسرة صرحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بالتقرير بفتح باب التسجيل في الدعم السكني للمواطنين السعوديين وتعلن توافر عدد من الوحدات السكنية التي ستكون صالحة للعيش بها ويتم فيها توفير كافة الخدمات الأساسية للمسكن وذلك للأسر الأشد احتياجا والأسر المستحقة المسجلة في الضمان الاجتماعي المطور وأيضًا يتم استحقاقه لكل من الأيتام والأرامل والمطلقات وتهدف وزارة الإسكان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد الشعب السعودي ومن خلال مقالنا سنتعرف على أحصل على الدعم السكني بشروط سهلة وميسرة.

الدعم السكني بشروط سهلة وميسرة

حيث أنه يعد برنامَج الدعم السكني من أهم البرامج التي تقدمها الوزارة وتعمل على إيصالها للمستحقين ولكنه لابد من أن يتم توفير عدد من الشروط المحددة للحصول على الدعم السكني ومنها.

لابد من أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني يحمل الجنسية السعودية.

يحمل الجنسية السعودية. حيث أنه يجب أن يكون المواطن الراغب في الدعم السكني مقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية بصفة دائمة ولابد من أنم يكون 3 أشهر متصلة.

يجب أن لا يقل عمر المواطن الراغب في الدعم عن 25 عام.

حيث أنه لابد أن يكون المواطن مسجلا في الضمان الاجتماعي المطور.

ألا يكون المواطن أو أحد أفراد أسرته يملك عقارا أو ش شقة ويمكن الاي متلك مال لشراء شقة.

يجب أن يعرف المواطن أنه عند الحصول على الدعم السكني لا يحق له التقدم للحصول على مساعدة أخرى مقدمة من الدولة.

أن يقوم المواطن الراغب في الحصول على الدعم بتقديم كشف بالراتب التي يحصل عليها شهريًا.

خطوات التسجيل للحصول على الدعم السكني لسنة 1443

هناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها التسجيل للحصول على الدعم السكني والتي من بينها.

لابد من أن يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني.

حيث أنه يقوم المواطن بتسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية.

يتم قيام المواطن بتسجيل بياناته الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

كما أنه لابد من إدخال تاريخ الميلاد وعنوان محل الإقامة بطريقة صحيحة.

يتم كتابة كل من رقم الهوية الوطنين وأن تكون سارية المفعول.

يقوم المواطن بالضغط على الرقم التعريفي.

ثم يتم اختيار أيقونة ليس روبوت ويضغط عليها.

أن يقوم المواطن بقراءة الشروط والأحكام ويوافق عليها.

حيث أنه يتم بعدها بالتأكد من البيانات المدخلة.

خطوات الاستعلام عن الدعم السكني إلكترونيا

هناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن الدعم السكني ومنها.