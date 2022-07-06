نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443 sbis.hrsd.gov.sa شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443، بدأت تلتفت حوله الأنظار خلال الساعات الماضية من ليلة البارحة بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية جديدة بشأن الحماية الإجتماعية وتخصيص دعم مادي للبرامج الهادفة لتحسين مستوى دخل الفرد ومساندة أصحاب الطبقات المتوسطة والفقيرة من عاطلين عن العمل وآرامل ومطلقات وغيرهم، طبقًا لما آلت إليه التقارير التي جاءت من قبل الشئون الاقتصادية التي يرأسها ولي العهد الآمير محمد بن سلمان؛ لمساعدة المواطنين السعوديين في زيادة دخلهم الشهري وسط الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على البلاد بالإرتفاع الباهظ في الأسعار، ومن ثم سوف نوضح تسجيل التابعين في الضمان الاجتماعي المطور بالإضافة إلى الشروط الموضوعة.

نظام الضمان الاجتماعي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة تويتر أن الدعم المالي الذي أمر الملك سلمان بتخصيصه للخدمات الاجتماعية قد بلغ 20 مليار ريال من بينهم 10.4 مليار لبرنامج حساب المواطن، وبرنامج مربي الماشية، وكذلك للضمان الإجتماعي بمقدار ملياري ريال سعودي، وكان ذلك بواقع معاش إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمرة واحدة فحسب، وهذا الدعم سوف يشمل كافة المستفيدين الحاليين والسابقين، ومن ثم سنجيب عن السؤال حول الضمان الاجتماعي المطور تقديم وخطواته.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443 sbis.hrsd.gov.sa

يمكن التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد التعديلات الجديدة عليها من خلال الخطوات البسيطة التالية والتي تتمثل في:

الذهاب أولًا على رابط الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضمان الاجتماعي . ثم طلب التسجيل من خلال الضغط على ايقونة تسجيل جديد. تبدأ الآن الخطوة المهمة التي يتطلب فيها ملئ البيانات الشخصية كاملة من رقم هوية وتاريخ ميلاد ورقم الجوال وغيره. بعد الضغط على تسجيل سيتم إرسال مسدج على هاتفك الجوال بها كلمة المرور المؤقتة للدخول. ثم ادخل رقم الآيبان البنكي (رقم الحساب الدولي) المطابق للهوية. عليك الآن البدء في رفع الوثائق المطلوبة إلى الموقع الالكتروني. وبعد المراجعة على كافة المعلومات التي أدخلتها قم بالنقر على الإقرار بصحة البيانات.

هكذا تمت بنجاح عملية التقديم وفي حال مواجهة أحدكم اي مشكلة أو عائق فعليك بترك تعليق لنساعدكم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

نوهت وزارة التنمية البشرية على بعض من المعايير التي يجب توافرها في المتقدم حتى يحصل على الراتب:

أولًا لابد أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السعودية،

أو إقامة دائمة داخل أراضي المملكة.

بينما المرأة السعودية المطلقة من غير السعودي لابد من إثبات رسمي لزوجها أو امتلاك إقامة سارية بالسعودية.

ومن المقرر أن يتم إيداع الضمان الاجتماعي المطور شهر ذو الحجة خلال الساعات المقبلة من الآن.

يعد الضمان الاجتماعي من أهم برامج الحكومة الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت مظلة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يهدف سيادته إلى حماية أبنائه وبناته المواطنين والمواطنات من تدني مستوى دخلهم والعمل على تحسينه وخاصة في ظل الظروف العصيبة والتضخم المالي المنتشر في البلدان جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي لحقت بجميع الدول.

رابط الاستعلام عن حساب الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى الموقع انقر على ايقونة خدمات الوزارة.

ومن القائمة المنسدلة اختر “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

اكتب رقم هويتك الوطنية في الخانة المخصصة لذلك وادخل كلمة السر.

ثم انقر على مربع دخول.

استكمل تعبئة المعلومات المطلوبة منك بدقة وتحري.

وعند تأكد من بياناتك اضغط على كلمة استعلام.

سيظهر أمامك على الشاشة تفاصيل الراتب المستحق لك كمستفيد من الحماية الاجتماعية.