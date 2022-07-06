نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور وتمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور بعد أن تم الكشف عن ذلك من وزارة الموارد البشرية والتنمية . كما تم فتح التسجيل في الضمان الاجتماعي وتمديد فترة التسجيل به لمن يرغب في الاستفادة . من دعم الضمان الاجتماعي المطور كذلك فيما يخص الراتب الإضافي من الضمان الاجتماعي يتم صرفه لمستفيدي الضمان القدامي والجدد . كما في حالة الرغبة في الاستفادة من الضمان يجب تطبيق شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . التي نصت عليها الوزارة ونوهت الوزارة بأن التسجيل يكون عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الرسمي علي المنصة الجديدة . وعبر المقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي كافة تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد وما صدره في شأنه .

رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور لمستفيدي الضمان القدامي والجدد

تصريح رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور جاء من السيد سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة . الموارد البشرية التنمية الاجتماعية السعودية بأن إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور . الإضافية ستكون لمرة واحدة لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كما جاء في تصريحاته عبر حسابه الشخصي علي منصة تويتر أن دعم الضمان الاجتماعي وصرف رواتب الضمان وفقاً لتوجيهات . الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً علي ما تم رفعه من قرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان . كما تم تحديد مبلغ ملياري ريال سعودي يتم صرفها بشكل كامل لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور كما . أضاف بأن رواتب الضمان الاجتماعي يتم إيداعها اليوم في كافة حسابات المستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي .

لكافة المستفيدين رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور

التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن يرغب في الحصول علي الدعم يتم وفقاً للخطوات التالية :-

يجب الدخول علي رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الرسمي . كما عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية . كذلك من الضروري الضغط علي قائمة أنشاء حساب الضمان الاجتماعي المطور . كما يتم ملء كافة البيانات المطلوبة علي موقع الوزارة بشكل صحيح . يتم تحديد الفئة المرغوبة في الضمان الاجتماعي كذلك بجانب تحديد الجهة في الضمان . في نهاية الخطوات يجب الموافقة علي شروط وأحكام وزارة الموارد . بعد ذلك يتم الضغط علي إرسال طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي . كذلك ضمن تصريحات وزارة الموارد بأنه تم فتح التسجيل في حساب المواطن . وفي السطور القادمة من مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور .

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي ما يتم الحصول علي رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور يجب أن تكون الشروط مطبقة وهي كالآتي :-

صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لكل من يحمل الجنسية السعودية فقط .

لكل من يحمل الجنسية السعودية فقط . كما يجب علي كافة المستفيدين أن لا يكونوا قد أقاموا في أحدي ديار الإيواء الحكومية .

كذلك يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور لكل فرد يحصل بحد أدني علي 500 ريال وللأسرة 1100 ريال سعودي .

كما من الضروري للحصول علي دعم الضمان الاجتماعي يجب الإقامة بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية .

يجب علي مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أن يقدموا ما يثبت عدم امتلاكهم أي أصول أو سجلات مدنية .

أن يقدموا ما يثبت عدم امتلاكهم أي أصول أو سجلات مدنية . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي بعض تصريحات وزارة الموارد البشرية .

التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتصريحات الخاصة به

فيما يخص شأن رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور وقبل أن يتم التصريح بها تم تحديث نظام الضمان الاجتماعي . لكي ما يتم تناسبه وتوافقه مع كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي . كما نوهت الوزارة بأن تلك التحديثات جاءت لكي ما تتوافق مع مواجهة الاحتياجات لكافة الأسر التي قامت بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . كذلك بجانب أن حرص الوزارة علي تلك الإضافات والتحديثات التي تمت علي الضمان الاجتماعي لكي ما يتم تأهيل مستفيدي الضمان . حتي يصبحون أفراد منتجين داخل المجتمع وأيضاً لكي ما يساهم دعم الضمان الاجتماعي المطور في تحسين مستوي المعيشة لكافة المواطنين .

#عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) #عاجل

صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور يتم أيدعها لكافة المواطنين السعوديين المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور . سواء كانوا مستفيدين قدامي أو جديد وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال اليوم “بموقع ثقفني” .