نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور وتمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور بعد أن تم الكشف عن ذلك من وزارة الموارد البشرية والتنمية . كما تم فتح التسجيل في الضمان الاجتماعي وتمديد فترة التسجيل به لمن يرغب في الاستفادة . من دعم الضمان الاجتماعي المطور كذلك فيما يخص الراتب الإضافي من الضمان الاجتماعي يتم صرفه لمستفيدي الضمان القدامي والجدد . كما في حالة الرغبة في الاستفادة من الضمان يجب تطبيق شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . التي نصت عليها الوزارة ونوهت الوزارة بأن التسجيل يكون عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الرسمي علي المنصة الجديدة . وعبر المقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي كافة تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد وما صدره في شأنه .
رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور لمستفيدي الضمان القدامي والجدد
تصريح رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور جاء من السيد سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة . الموارد البشرية التنمية الاجتماعية السعودية بأن إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور . الإضافية ستكون لمرة واحدة لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كما جاء في تصريحاته عبر حسابه الشخصي علي منصة تويتر أن دعم الضمان الاجتماعي وصرف رواتب الضمان وفقاً لتوجيهات . الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً علي ما تم رفعه من قرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان . كما تم تحديد مبلغ ملياري ريال سعودي يتم صرفها بشكل كامل لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور كما . أضاف بأن رواتب الضمان الاجتماعي يتم إيداعها اليوم في كافة حسابات المستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي . وفي السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي .
لكافة المستفيدين رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور
التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن يرغب في الحصول علي الدعم يتم وفقاً للخطوات التالية :-
- يجب الدخول علي رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الرسمي .
- كما عبر الصفحة الرئيسية يتم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية .
- كذلك من الضروري الضغط علي قائمة أنشاء حساب الضمان الاجتماعي المطور .
- كما يتم ملء كافة البيانات المطلوبة علي موقع الوزارة بشكل صحيح .
- يتم تحديد الفئة المرغوبة في الضمان الاجتماعي كذلك بجانب تحديد الجهة في الضمان .
- في نهاية الخطوات يجب الموافقة علي شروط وأحكام وزارة الموارد .
- بعد ذلك يتم الضغط علي إرسال طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي .
- كذلك ضمن تصريحات وزارة الموارد بأنه تم فتح التسجيل في حساب المواطن .
- وفي السطور القادمة من مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور .
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
لكي ما يتم الحصول علي رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور يجب أن تكون الشروط مطبقة وهي كالآتي :-
- صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لكل من يحمل الجنسية السعودية فقط .
- كما يجب علي كافة المستفيدين أن لا يكونوا قد أقاموا في أحدي ديار الإيواء الحكومية .
- كذلك يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي المطور لكل فرد يحصل بحد أدني علي 500 ريال وللأسرة 1100 ريال سعودي .
- كما من الضروري للحصول علي دعم الضمان الاجتماعي يجب الإقامة بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية .
- يجب علي مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أن يقدموا ما يثبت عدم امتلاكهم أي أصول أو سجلات مدنية .
- وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي بعض تصريحات وزارة الموارد البشرية .
التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov)
التوجيه الكريم تضمن تخصيص مبلغ (ملياري) ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 – 1444هـ 2022م.#واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتصريحات الخاصة به
فيما يخص شأن رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور وقبل أن يتم التصريح بها تم تحديث نظام الضمان الاجتماعي . لكي ما يتم تناسبه وتوافقه مع كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي . كما نوهت الوزارة بأن تلك التحديثات جاءت لكي ما تتوافق مع مواجهة الاحتياجات لكافة الأسر التي قامت بعملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور . كذلك بجانب أن حرص الوزارة علي تلك الإضافات والتحديثات التي تمت علي الضمان الاجتماعي لكي ما يتم تأهيل مستفيدي الضمان . حتي يصبحون أفراد منتجين داخل المجتمع وأيضاً لكي ما يساهم دعم الضمان الاجتماعي المطور في تحسين مستوي المعيشة لكافة المواطنين .
#عاجل
صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ
— واس الأخبار الملكية (@spagov)
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022
صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين ، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد، بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن.#واس pic.twitter.com/2M1QaKrFJZ
رواتب أضافية الضمان الاجتماعي المطور يتم أيدعها لكافة المواطنين السعوديين المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور . سواء كانوا مستفيدين قدامي أو جديد وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
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