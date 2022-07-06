نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار إيداع الدفعة 56 من برنامج حساب المواطن 1443 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم منذ قليل إيداع مستحقات المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن 1443 ضمن الدفعة 56 المستحقة لهذا الشهر، وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التساؤلات من جانب المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي للاستعلام عن موعد صرف تلك الدفعة، حتى صدرت أوامر ملكية بتقديم موعد الصرف لحساب المواطن وذلك لمساعدة المواطنين بشراء جميع احتياجاتهم قبل عيد الأضحى المبارك والذي بدأ العد التنازلي لاستقباله، ويستفيد من البرنامج عدد كبير من المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة من أجل توصيل الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة المجتمعية داخل المملكة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وذك من أهم مبادئ رؤية المملكة 2030 التي تعمل عليها الحكومة السعودية.

بدء إيداع الدفعة 56 من حساب المواطن

وقام الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالإعلان عن بدء صرف الدفعة الجديدة منذ قليل، وذلك لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، ومن المقرر أن يتم الصرف لهم حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443 والموافق 6 يوليو 2022 بالتقويم الميلادي، وذلك وفقا للأوامر الملكية التي صدرت بالأمس والتي شملت العديد من الجوانب التي تصب في مصلحة المواطنين بالمملكة، وكان من أهمها هو تقديم موعد صرف مستحقات المواطنين من مستحقي الدعم.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/7KSiF43ioy — حساب المواطن (@citizenaccount) July 5, 2022

ومن المتعارف عليه بأن إيداع المستحقات الخاصة بحساب المواطن يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفة ذلك اليوم لعطلة رسمية يتم ترحيله إلى أول يوم عمل، ولكن بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك فقد قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صرف المستحقات اليوم الأربعاء.

موعد إيداع المعاش الإضافي للمواطنين

كما شهدت الأوامر الملكية التي صدرت بصرف معاش إضافي للمواطنين من مستحقي الضمان الاجتماعي بنظامه القديم والضمان الاجتماعي المطور ومستفيدي حساب المواطن ومستحقي دعم تربية المواشي، وذلك يكون لمرة واحدة وليس شهرياً، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن ذلك المعاش سوف يتم إيداعه في حسابات المستفيدين خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لكي يكون قبل عيد الأضحى يكون قد تم صرف جميع المستحقات المالية.

صدور أوامر ملكية تهم المواطنين

وكانت الساعات الماضية قد شهدت العديد من الأوامر الملكية التي أسعدت الملايين من المواطنين والتي كان من أهمها تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لدعم المواطنين ويكون منهم 10.4 مليار تصرف كمعاش إضافي بالإضافة إلى باقي المبلغ يتم من خلاله دعم السلع الأساسية وذلك لمساندة المواطنين في تلبية رغباتهم.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن ذلك المعاش الإضافي سوف يتم صرفه خلال الساعات المقبلة لجميع المواطنين من مستحقي الضمان، كما أشارت الوزارة بأن ذلك المعاش يتم صرفه لمرة واحدة فقط، وذلك بعد قرار خادم الحرمين ووقوفه مع المواطنين في وسط ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

استمرار إيداع الدفعة 56 من حساب المواطن

وتم إيداع المستحقات الخاصة بمستفيدي حساب المواطن في الدفعة 56 خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يستمر إيداع باقي المبالغ على مدار اليوم، كما من المقرر أن تشهد الساعات المقبلة أيضا إيداع المعاش الإضافي في حسابات مستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور ومستفيدي حساب المواطن ضمن الأوامر الملكية.