نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن: إيداع الدعم الإضافي في حسابات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو من دعم البرنامج في حسابات المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، وتشمل الدفعة الدعم الإضافي، وأكد المتحدث بإسم البرنامج أمس أنه سيتم إيداع الدفعة 56 للمستفيدين الذين تم إكمال طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

تعديلات جديدة في برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة، ويمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط الرسمي الخاص به، وهناك عدة شروط أهلية للبرنامج ومنها:

أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية، ويتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية ممن يحملون بطاقات التنقل.

وأن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهر الماضية.

ومن الشروط أيضا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن تتوافق البيانات المعلن عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

ويعتمد الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمر يفيد بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفقا لمجموعة من الضوابط تم الإعلان عنها مسبقا، جاء ذلك في إطار الحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على جميع المواطنين والمواطنات من الأسر المستحقة بسبب تداعيات الآثار الناجمة على ارتفاعات الأسعار التي يشهدها العالم.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة، وصدر أمر ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ عشرين مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

من بينها مبلغ بقيمة10.4 مليارات ريال للتحويلات النقدية بشكل مباشر لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، ويتم تخصيص باقي المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية.