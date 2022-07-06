التسجيل بحساب المواطن بالخطوات كمستفيد جديد أو تحديث البيانات كمستفيد سابق

التسجيل بحساب المواطن هو أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية، وخاصةً بعد أن قامت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أنباء عن القرارات الجديدة التي قام بإصدارها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظة الله بشأن تخصيص مبلغ قدره 20 مليار ريال سعودي لمواجهه تداعيات ارتفاع الأسعار علي المستوي العالمي، ويتم تخصيص جزء من مبلغ الدعم لعدة برامج ومنها برنامج حساب المواطن والنظام الاجتماعي وغيرها من البرامج التي تعمل علي دعم الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً وذي الاحتياجات الخاصة لرفع المستوي المعيشي لهم ولتمكينهم من توفير الاحتياجات الأساسية.

التسجيل بحساب المواطن

تضمن الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن حزمة جدية من الدعم المقدم من خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويتضمن القرار الجديد تخصيص مبلغ من الدعم المالي المقدم من البرنامج قدره 8 مليار ريال سعودي كدعم مالي إضافي المستفيدين من حساب المواطن لنهاية العام الحالي، وقد أشار حساب المواطن علي الموقع الرسمي الخاص به علي تويتر مجموعة من الرسومات البيانية لتوضيح التعديلات التي قام سمو الملك بالتوجيه بها، وخطوات التسجيل في البرنامج والفئات التي يمكنها الاستفادة من الدعم وطريقة ارفاق المستندات وغيرها من إجراءات للحصول علي الدعم، أما عن الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي فهي كالتالي:

يستفيد من الدعم السعوديين فقط.

الحاملين لبطاقات التنقل.

الفرد المستقل من عمر 18 عام أو أكثر ويشترط إقامته في مسكن مستقل.

التسجيل بحساب المواطن

بعد توفير الدعم الإضافي لحساب المواطن أصبح الكثير من المواطنين داخل أراضي المملكة يرغب في التسجيل في البرنامج وفي حالة أنك تريد التسجيل لأول مرة يمكنك اتباع الخطوات التالية: